Elecciones Andalucía 2026: Qué es el voto CERA y cómo afecta a los resultados

No todos los votos se emiten en una mesa electoral o por correo dentro de España. Hay ciudadanos que viven fuera del país y también tienen derecho a participar en las elecciones. Es el caso del voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero, que se contabiliza días después de la jornada electoral y puede influir en los resultados finales.

En las elecciones andaluzas de 2026, este sistema vuelve a tener un papel importante. El voto CERA corresponde a las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, es decir, españoles que viven de forma permanente fuera del país. En el caso de Andalucía, pueden votar quienes estén registrados en el consulado y cuya última residencia haya sido en esta comunidad.

Para poder participar los datos personales estén actualizados en el consulado, sobre todo la dirección postal. Toda la documentación necesaria para votar se envía por correo, por lo que cualquier error puede impedir que el elector reciba a tiempo las papeletas.

Desde la reforma electoral de 2022, el proceso es más sencillo. Ya no es necesario solicitar previamente el voto, conocido como 'voto rogado', ahora la Oficina del Censo Electoral envía automáticamente el material a los inscritos. El envío incluye las papeletas, los sobres, el certificado censal y las instrucciones para votar.

Formas para votar

Los andaluces en el extranjero pueden elegir entre dos formas de emitir su voto. La más habitual es enviarlo por correo certificado al consulado correspondiente, siguiendo las instrucciones. También existe la opción de depositarlo en urna en el propio consulado o embajada durante los días habilitados antes de las elecciones.

Uno de los aspectos clave del voto CERA son los plazos. La documentación electoral se envía a los domicilios entre el 11 y el 17 de abril, aunque el tiempo de llegada puede variar según el país. Además, las papeletas pueden descargarse online hasta el 14 de mayo.

En cuanto a la emisión del voto, quienes opten por el correo deberán enviarlo como máximo hasta el 12 de mayo. Por su parte, quienes prefieran votar en persona podrán hacerlo en los consulados entre el 9 y el 14 de mayo.

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