¿Venís de fiesta? ¡Claro!: las anécdotas de las elecciones de Castilla y León

La jornada electoral por las elecciones de Castilla y León ha comenzado este domingo con escenas para todos los gustos en los colegios electorales. Hay quien ha madrugado para votar y quien ha acudido directamente después de una larga noche de fiesta. Entre risas, algunos votantes reconocían sin disimulo el plan de la noche anterior: "¿Venís de fiesta? ¡Claro! Esa es una tarea para la que hay que venir preparado", bromeaban mientras apuraban un desayuno contundente de bacon y queso para coger fuerzas antes de depositar la papeleta. Porque, como decía otro elector, "todo a su tiempo, primero es una cosa y luego es otra".

Los más previsores han querido ser los primeros en cumplir con el deber ciudadano. En varios colegios, los primeros votantes han estrenado la urna entre aplausos y comentarios de sorpresa. "Soy el primero", decía orgulloso uno de ellos, mientras desde la mesa le respondían entre risas: "Has sido el primero en echar la papeleta, ¿sí?… Me estás dejando anonadado".

Para muchos, la jornada de hoy ha sido también la de las primeras veces. Algunos jóvenes votaban por primera vez, mientras otros debutaban formando parte de una mesa electoral. "Me llegó el sobre a casa y mi madre me dijo que tenía que ser presidente", explicaba uno de ellos, aún nervioso. Otro añadía: "Es justo mi primera votación y mi primera vez aquí en la mesa electoral, una coincidencia total".

La mañana ha dejado además situaciones singulares en distintos puntos. En la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, uno de los miembros de la mesa electoral, con discapacidad auditiva, ha querido ejercer su derecho a participar, por lo que se le está prestando asistencia mediante un intérprete de lengua de signos para garantizar el correcto desarrollo de la votación.

Más llamativo aún ha sido el caso registrado en la provincia de Zamora, en la pequeña localidad de Gema del Vino, donde el colegio electoral permanecerá abierto hasta las 20:48, 48 minutos más tarde de lo habitual. La mesa no pudo constituirse a la hora prevista debido a la ausencia del presidente designado y de varios suplentes. Según explicó el alcalde, "todo ha sido consecuencia de una confusión; faltaba una persona para presidir la mesa y se supone que el primer votante que acuda tiene que ponerse en ese puesto". Finalmente, la mesa se formó con la primera persona que llegó al colegio, lo que obligó a retrasar el horario de cierre.

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