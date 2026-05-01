El gobierno se defiende de las acusaciones de Aldama y Koldo: "Hemos escuchado a Aldama mintiendo"

Las manifestaciones del Día del Trabajador celebradas este viernes en distintos puntos de España, han estado marcadas no solo por las reivindicaciones laborales, sino también por la actualidad política, especialmente por las declaraciones realizadas esta semana en el Tribunal Supremo en relación con el llamado 'caso mascarillas'. Varios ministros y dirigentes del PSOE, presentes en las marchas, han salido al paso de las acusaciones vertidas por Aldama y Koldo, defendiendo la actuación del Gobierno y del partido.

11 ministros han participado en las manifestaciones

Un total de once ministros han participado en movilizaciones repartidas por todo el país. En Valencia ha estado Arcadi España, mientras que Milagros Tolón ha acudido a la marcha en Toledo. Ángel Víctor Torres ha participado en la concentración de Gran Canaria; Óscar López, en Madrid; Ernest Urtasun, en Barcelona; y Ana Redondo, en Valladolid, entre otros.

Durante su presencia en estas concentraciones, los representantes socialistas han sido preguntados por los medios de comunicación, acerca de las acusaciones que apuntan a posibles irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia. La respuesta ha sido unánime: el rechazo frontal a las afirmaciones y la defensa de la legalidad de su actuación.

Diana Morant: "Hasta ahora hemos escuchado a Aldama mintiendo"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que "hasta ahora lo que hemos escuchado ha sido a Aldama mintiendo, pero lo cierto es que no hay ninguna prueba", subrayando la falta de evidencias que respalden las acusaciones. En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que "el Partido Socialista ya ha manifestado que no hay financiación ilegal y que se quiere personar ante acusaciones falsas vertidas por otras personas".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la trayectoria del partido: "Hay que defender siempre la imagen de un partido intachable, que ha respondido con contundencia". Más contundente se ha mostrado Arcadi España, quien ha marcado distancias con otras formaciones: "La diferencia es obvia: unos partidos actuamos con contundencia, y otros hacen homenajes".

Así, en un contexto de movilización social, el Gobierno ha aprovechado su presencia en la calle para cerrar filas y rechazar cualquier sombra de irregularidad en el caso.

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