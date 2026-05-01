La Asociación de Fiscales carga contra a Teresa Peramato: aseguran que deja el "mérito" en favor de "la adhesión personal"

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha cuestionado con dureza los últimos movimientos en la cúpula del Ministerio Público. En un comunicado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, acusa a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de priorizar "la adhesión personal" frente al "mérito y la capacidad", y denuncia un patrón de decisiones que, a su juicio, responde más a afinidades internas que a criterios objetivos.

El malestar se centra especialmente en algunos cambios que se han producido recientemente. Entre ellos, la no renovación de la fiscal Almudena Lastra en la Fiscalía Superior de Madrid, interpretada por la asociación como un "castigo". Lastra tuvo un papel relevante en el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, donde su testimonio apuntó a la filtración de correos relacionados con la pareja Isabel Díaz Ayuso.

Para la Asociación de Fiscales, su salida del puesto tras cinco años responde a "contradecir la doctrina oficialista" en un proceso judicial de gran relevancia. En su lugar ha sido designada María Isabel Martín López, "sin experiencia previa en la materia" y considerada próxima al denominado "equipo Fortuny", vinculado al entorno de García Ortiz.

Denuncian un patrón de favoritismo

Las críticas también alcanzan a otros nombramientos. Es el caso de Pilar Rodríguez Fernández, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de García Ortiz, promovida a la Fiscalía del Tribunal Supremo en la sección de lo social. La asociación cuestiona que no tenga experiencia previa en esa especialidad y considera que su designación se ha producido "en detrimento de compañeros" con mayor trayectoria en ese ámbito.

Más allá de casos concretos, los fiscales denuncian lo que consideran un modelo de gestión basado en la cercanía a la cúpula. Hablan de un sistema de "recompensas" que prioriza la lealtad frente a los principios de objetividad e independencia que, recuerdan, deben regir el Ministerio Público. En este contexto, también muestran su rechazo al nombramiento de la esposa de García Ortiz como teniente fiscal superior de Galicia, al entender que su designación está vinculada a su relación personal con el exfiscal general.

Según la asociación, estas decisiones proyectan una imagen de la Fiscalía "alejada de los parámetros de independencia e imparcialidad" y alertan de las consecuencias que puede tener para la credibilidad de la institución.

Frente a estas acusaciones, la Fiscalía General del Estado sostiene que los nombramientos se han realizado conforme a criterios de experiencia y trayectoria profesional. Niega que exista cualquier tipo de trato de favor y defiende la legalidad de las decisiones adoptadas.

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