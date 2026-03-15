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Villán de Tordesillas, el municipio de 122 habitantes donde ha arrasado VOX en las elecciones de Castilla y León, seguido de PP, la Falange y SALF

En el pueblo vallisoletano los partidos de la Falange y SALF han sumado más votos que PSOE y En Común juntos.

Papeletas de las elecciones de Castilla y Le&oacute;n

Papeletas de las elecciones de Castilla y LeónEFE

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En las elecciones de Castilla y León 2026 se ha producido un resultado curioso, por lo menos, después de que VOX y PP hayan arrasado en Villán de Tordesillas, un pequeño municipio vallisoletano con apenas 122 habitantes en el que SALF (Se Acabó La Fiesta) y FE de las JONS (Falange Española de las JONS) han terminado en tercera y cuarta posición con más votos que PSOE, EN COMÚN y MEV juntos.

El pueblo apenas tiene una superficie de 12km2 y forma parte de la provincia de Valladolid, la cual reparte 15 procuradores dentro del Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.

SALF y Falange consiguen más votos que PSOE y En Común

En Villán de Tordesillas han votado apenas 89 personas, se han producido 18 abstenciones y una de ellas votó en blanco. Así ha sido el reparto de los votos en el municipio vallisoletano.

  • VOX: 47 votos
  • PP: 28 votos
  • SALF: 4 votos
  • FE de las JONS: 4 votos
  • En Común: 2 votos
  • PSOE: 2 votos
  • MEV: 1 voto

Parecidos a los de 2022

En los resultados de 2022, VOX y PP aunaron el 85% de los votos, pero el resto fueron para Ciudadanos, PSOE, Podemos y España Vaciada. En municipios como este, donde apenas llegan ciudadanos nuevos, el patrón de voto es similar al del entorno rural de la comunidad.

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