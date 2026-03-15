ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Villán de Tordesillas, el municipio de 122 habitantes donde ha arrasado VOX en las elecciones de Castilla y León, seguido de PP, la Falange y SALF
En el pueblo vallisoletano los partidos de la Falange y SALF han sumado más votos que PSOE y En Común juntos.
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En las elecciones de Castilla y León 2026 se ha producido un resultado curioso, por lo menos, después de que VOX y PP hayan arrasado en Villán de Tordesillas, un pequeño municipio vallisoletano con apenas 122 habitantes en el que SALF (Se Acabó La Fiesta) y FE de las JONS (Falange Española de las JONS) han terminado en tercera y cuarta posición con más votos que PSOE, EN COMÚN y MEV juntos.
El pueblo apenas tiene una superficie de 12km2 y forma parte de la provincia de Valladolid, la cual reparte 15 procuradores dentro del Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.
SALF y Falange consiguen más votos que PSOE y En Común
En Villán de Tordesillas han votado apenas 89 personas, se han producido 18 abstenciones y una de ellas votó en blanco. Así ha sido el reparto de los votos en el municipio vallisoletano.
- VOX: 47 votos
- PP: 28 votos
- SALF: 4 votos
- FE de las JONS: 4 votos
- En Común: 2 votos
- PSOE: 2 votos
- MEV: 1 voto
Parecidos a los de 2022
En los resultados de 2022, VOX y PP aunaron el 85% de los votos, pero el resto fueron para Ciudadanos, PSOE, Podemos y España Vaciada. En municipios como este, donde apenas llegan ciudadanos nuevos, el patrón de voto es similar al del entorno rural de la comunidad.
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