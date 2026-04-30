Azcón toma posesión como presidente de Aragón y tiende la mano en busca de acuerdos: "Cuando hay diálogo y acuerdos, Aragón avanza"

El líder del PP, Jorge Azcón, ha jurado este jueves su cargo como presidente de Aragón en un acto celebrado en el Palacio de La Aljafarería, donde ha lanzado un mensaje claro de apertura al diálogo. En su discurso, ha tendido la mano tanto a las fuerzas políticas como al Gobierno central, defendiendo que "cuando hay diálogo y acuerdos, y cuando se antepone el interés general a cualquier diferencia personal o ideológica, es cuando Aragón avanza".

Ha comenzado su discurso visiblemente emocionado, y asegurando que asumía el puesto "con profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir, de nuevo, la presidencia del Gobierno de Aragón".

Azcón ha llegado a la Presidencia tras ser investido con el respaldo de Vox, un pacto que le ha permitido obtener la mayoría en la Cámara autonómica. El acuerdo incluye una vicepresidencia y varias consejerías para la formación de Abascal, cuya estructura final se conocerá en los próximos días. Aun así, el presidente ha subrayado que gobernará con un "programa único" basado en la "lealtad y determinación", pese a las diferencias entre ambos partidos.

Durante su intervención, también ha reivindicado el respeto a las urnas como "la máxima expresión de la voluntad de un pueblo", insistiendo en que deben aceptarse los resultados "especialmente cuando colisionan" con las propias posiciones.

Colaboración del Gobierno

El nuevo presidente aragonés ha insistido en la necesidad de colaboración con el Ejecutivo central para impulsar proyectos estratégicos e infraestructuras clave que impulsan el progreso de la comunidad. En este sentido, ha reclamado una mayor financiación.

Entre sus prioridades "de especial trascendencia", Azcón ha destacado la vivienda, comprometiéndose a multiplicar por tres el parque de vivienda pública durante la legislatura. Su objetivo, ha dicho, es trabajar "para que esta nueva etapa se caracterice por la estabilidad, por la ambición, por el crecimiento y por la defensa de los intereses compartidos por todos los aragoneses. Y sobre todo, me emplearé a fondo para legar un Aragón mejor que el que recibí".

El acto de toma de posesión ha reunido a cerca de 450 invitados y ha contado con la presencia de dirigentes políticos nacionales y autonómicos como la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

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