Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

ARAGÓN

Azcón toma posesión como presidente de Aragón y tiende la mano en busca de acuerdos: "Cuando hay diálogo y acuerdos, Aragón avanza"

El líder popular, Jorge Azcón, ha tomado posesión este jueves en el Palacio de La Aljafarería tras pactar con Vox.

Azc&oacute;n toma posesi&oacute;n como presidente de Arag&oacute;n

Azcón toma posesión como presidente de Aragón EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El líder del PP, Jorge Azcón, ha jurado este jueves su cargo como presidente de Aragón en un acto celebrado en el Palacio de La Aljafarería, donde ha lanzado un mensaje claro de apertura al diálogo. En su discurso, ha tendido la mano tanto a las fuerzas políticas como al Gobierno central, defendiendo que "cuando hay diálogo y acuerdos, y cuando se antepone el interés general a cualquier diferencia personal o ideológica, es cuando Aragón avanza".

Ha comenzado su discurso visiblemente emocionado, y asegurando que asumía el puesto "con profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir, de nuevo, la presidencia del Gobierno de Aragón".

Azcón ha llegado a la Presidencia tras ser investido con el respaldo de Vox, un pacto que le ha permitido obtener la mayoría en la Cámara autonómica. El acuerdo incluye una vicepresidencia y varias consejerías para la formación de Abascal, cuya estructura final se conocerá en los próximos días. Aun así, el presidente ha subrayado que gobernará con un "programa único" basado en la "lealtad y determinación", pese a las diferencias entre ambos partidos.

Durante su intervención, también ha reivindicado el respeto a las urnas como "la máxima expresión de la voluntad de un pueblo", insistiendo en que deben aceptarse los resultados "especialmente cuando colisionan" con las propias posiciones.

Colaboración del Gobierno

El nuevo presidente aragonés ha insistido en la necesidad de colaboración con el Ejecutivo central para impulsar proyectos estratégicos e infraestructuras clave que impulsan el progreso de la comunidad. En este sentido, ha reclamado una mayor financiación.

Entre sus prioridades "de especial trascendencia", Azcón ha destacado la vivienda, comprometiéndose a multiplicar por tres el parque de vivienda pública durante la legislatura. Su objetivo, ha dicho, es trabajar "para que esta nueva etapa se caracterice por la estabilidad, por la ambición, por el crecimiento y por la defensa de los intereses compartidos por todos los aragoneses. Y sobre todo, me emplearé a fondo para legar un Aragón mejor que el que recibí".

El acto de toma de posesión ha reunido a cerca de 450 invitados y ha contado con la presencia de dirigentes políticos nacionales y autonómicos como la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Koldo asegura que Jésica "chantajeaba" a Ábalos con revelar "cosas personales" y que la conoció a través de Aldama

Antena3 Noticias

Publicidad

España

Patxi López

Los socialistas desacreditan las declaraciones de Aldama y el PP habla de hechos "gravísimos"

Azcón toma posesión como presidente de Aragón

Azcón toma posesión como presidente de Aragón y tiende la mano en busca de acuerdos: "Cuando hay diálogo y acuerdos, Aragón avanza"

Koldo García declara en el Supremo por el caso mascarillas

Koldo admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros del PSOE y guardias civiles

Feijóo en un mitin en Andalucía
Reacciones Supremo

Feijóo insinúa que el testimonio de Aldama no es "una inventada" y Puente lo define como "lo peor que le ha pasado a la democracia"

El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi
ETA

El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), Manuel Morocho
CASO GÜRTEL

El inspector del caso Gürtel denuncia una "estrategia" para desmantelar la investigación sobre la contabilidad B del PP

Manuel Morocho, investigador clave del caso Gürtel, asegura en el juicio de la 'Operación Kitchen' que sufrió presiones y que hubo cambios en informes sobre la contabilidad B del PP.

Begoña Gómez
BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de Madrid

La esposa del presidente del Gobierno presentó su denuncia ante la Policía Nacional después de que ocurriera el altercado con el activista político. Aunque aún no se conoce el delito del que le acusa, desde el Gobierno hablan de "acoso" y "agresión".

Antena3 Noticias

Koldo asegura que Jésica "chantajeaba" a Ábalos con revelar "cosas personales" y que la conoció a través de Aldama

Asens en una entrevista

Asens recibe el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre

La candidata número 2 de la coalición Por Andalucía en la provincia de Huelva, Carmen Contreras, durante un reparlo electoral en Punta Umbría. REMITIDA / HANDOUT por POR ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/04/2026

Todas las coaliciones de la elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026

Publicidad