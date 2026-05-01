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Vox ironiza con "deportar" a una diputada de ERC: "No la vamos a deportar, por lo menos de momento"

Alberto Tarradas, en el debate sobre discursos de odio, se dirigió a la la diputada Najat Driouech.

Tarradas (Vox) se disculpa con Driouech (ERC): "Personalizar en este caso ha sido un error"

Vox ironiza con "deportar" a una diputada de ERC: "No la vamos a deportar, por lo menos de momento" | EUROPAPRESS

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Irene Delgado
Publicado:

El Parlament de Cataluña ha vivido una nueva polémica tras un enfrentamiento verbal entre el diputado de Vox, Alberto Tarradas, y la parlamentaria de ERC Najat Driouech, en el marco de un debate sobre la lucha contra los discursos de odio en el deporte. El episodio ha obligado a intervenir a la Mesa de la Cámara y ha terminado con las disculpas del dipotado de Vox, además de reacciones políticas desde el Govern y la oposición.

La controversia se ha producido durante la discusión de una moción en la que se abordaban comportamientos y cánticos discriminatorios en el ámbito deportivo, como el lema "musulmán el que no bote", coreado en un partido de fútbol amistoso entre España y Egipto.

En este contexto, Tarradas defendió su postura y mencionó directamente a la diputada de ERC, de origen marroquí, en tono irónico, afirmando: "Si, al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento"

Advertencias en la Cámara

La intervención fue criticada de inmediato por varios grupos parlamentarios y motivó la intervención del presidente del Parlament, Josep Rull.

El vicepresidente de la Cámara recordó al diputado el código de conducta del Parlament, que exige un trato respetuoso entre representantes públicos. Posteriormente, la Mesa anunció que estudiaría el caso en la comisión correspondiente.

Disculpas del diputado de Vox

Tras la polémica, Tarradas pidió la palabra para rectificar: "Personalizar en este caso ha sido un error".

A su vez, más tarde, el diputado amplió su rectificación en el pleno: "Esta mañana, durante mi intervención, en la que denunciaba una situación política y social más amplia, he ironizado sobre una diputada, sobre la diputada Najat, y creo que personalizar ha sido un error. Si mi declaración ha podido ofender o ha faltado el decoro de esta cámara, desde aquí quiero pedir perdón".

Respuesta de ERC

La propia Najat Driouech pidió a los diputados una reflexión general sobre el tono del debate parlamentario. "Nosotros venimos aquí a contrastar ideas políticas y no a personalizar en contra de ningún compañero. Solo pido a todos los compañeros que respetemos este principio", expresó la afectada.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, también reaccionó con dureza: "Catalunya es un país de derechos, libertades y convivencia. Ante quienes quieren sembrar odio y miedo, responderemos con democracia, firmeza y dignidad". A su vez, ha remarcado: "A la gente como tú os juzgamos en Nüremberg".

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