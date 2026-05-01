España reclama la liberación de Abukeshek tras la interceptación de la flotilla

El Gobierno ha solicitado la liberación de Saif Abukeshek, ciudadano español que formaba parte de la flotilla con destino a Gaza interceptada por fuerzas israelíes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que también se ha trasladado una condena por su retención y por un posible traslado a Israel.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, mantiene contactos con responsables de Israel y Grecia con el objetivo de obtener información y trasladar la necesidad de que se respeten los derechos de los integrantes de la expedición, así como la legalidad internacional.

La actuación se produce tras la interceptación de la denominada Flotilla Global Sumud, que se dirigía hacia Gaza y cuyos participantes han denunciado lo ocurrido durante el traslado posterior.

Denuncias de los activistas

Los integrantes de la flotilla han relatado episodios de violencia durante su retención. Según un mensaje difundido en la red social Instagram: "Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas".

Los activistas sostienen que, tras ser interceptados en aguas internacionales, fueron trasladados a una embarcación militar israelí sin recibir comida ni agua en condiciones adecuadas. También aseguran que se produjeron agresiones cuando intentaron "resistir pacíficamente" después de que dos miembros fueran separados del grupo.

Entre ellos se encontraba Abukeshek, así como el brasileño Thiago Ávila. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Israel, el primero es considerado "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y el segundo "sospechoso de actividades ilegales", según un mensaje difundido en redes sociales.

Los participantes de la flotilla describen que fueron "golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda". En ese mismo relato se indica que "sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos".

Traslado a Creta y liberación

Un total de 175 activistas fueron desembarcados en la zona de Atherinolakos, en la isla de Creta, desde donde fueron trasladados en autobuses hasta el aeropuerto de Heraklion. Según su versión, durante ese proceso la Policía griega les impidió abandonar los vehículos.

Tras su liberación, parte del grupo ha anunciado el inicio de una huelga de hambre. En concreto, 60 participantes han adoptado esta medida para reclamar la liberación de los dos activistas que continúan retenidos por Israel.

El Ejecutivo español ha reiterado su exigencia de que Abukeshek sea puesto en libertad y ha insistido en que se respeten sus derechos en el marco de este proceso.

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