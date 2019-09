La ejecutiva del PSOE se ha reunido para conocer el programa de gobierno que han preparado tras las diversas reuniones del mes de agosto con diferentes colectivos. Ahora lo presentará Pedro Sánchez y después comenzarán los contactos con los otros partidos. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha anunciado que esta misma semana su partido se pondrá en contacto con Unidas Podemos para que los equipos negociadores de ambas formaciones puedan verse antes de que se produzca una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: “Esta semana nos vamos a poner en contacto con Unidas Podemos para que los equipos negociadores puedan verse previamente y abordar ya, en fin, la discusión de este documento”, trasladó Ábalos, convencido de que en estas citas podrán exponerse las fórmulas de cooperación.

El objetivo, explicó, es “poner en marcha el programa común” sobre el que se pudiera cooperar. Por ende, la reunión de Sánchez con Iglesias, al igual que las que pretende mantener con otros líderes políticos, se producirá en todo caso después de que los equipos negociadores se reúnan. Antes lo harán con otros grupos, aunque no le ha dado importancia al orden. Están previstas ya, al menos, con PNV y ERC.

CRÍTICAS AL CENTRO DERECHA Y RESPUESTA A PODEMOS

Ábalos ha responsabilizado al centro derecha de la situación de bloqueo, a los que no han asumido que han perdido las elecciones y que no tienen alternativa: "Si vamos a elecciones es porque los que las perdieron no se conformaron con el resultado... La alternativa no es gobierno de coalición o elecciones, sino bloqueo o elecciones".

También respuesta para la insistencia de Podemos en el gobierno de coalición: "No es verdad que la presencia en el gobierno te garantice la aprobación de ningún acuerdo. Lo que te garantiza la aprobación es el parlamento".