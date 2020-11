El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha enmarcado en la "normalidad" la negociación con EH Bildu que se ha producido -según ha dicho- "estrictamente a nivel parlamentario" y ha considerado que es "un grupo más". Ábalos ha respondido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del PSOE a preguntas de los periodistas sobre el anuncio del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de que someterá a consulta de sus bases la intención de votar que "sí" a los Presupuestos.

"Muy poquito en común"

"Es un grupo más, con un proyecto que nosotros no compartimos, con una tradición e historia que no compartimos", ha afirmado Ábalos, que, pese a remarcar que los dos partidos tienen "muy poquito" en común, sí ha puesto en valor que Bildu opte por no obstaculizar los presupuestos. En ese sentido, y sin mencionar a Ciudadanos y a la presión de sus socios de Unidas Podemos por que esta formación se quede fuera de la foto final de las cuentas, Ábalos ha dicho que el PSOE no va a expulsar a nadie de los acuerdos. "No habrá líneas rojas para los consensos, salvo los que nos impongan la Constitución y las leyes", ha afirmado.

Reunión Sánchez-Iglesias

Preguntado sobre un eventual cambio en el Gobierno ante las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, Ábalos ha respondido que no le corresponde a él pronunciarse sobre ese asunto. "Es una atribución exclusiva del presidente", ha añadido. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han reunido en Moncloa en el habitual contacto de trabajo para el inicio de semana, pero esta vez después de las abundantes discrepancias entre ministros socialistas y dirigentes de Podemos, incluida la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 2021 presentada por los de Iglesias con Bildu y ERC sobre los desahucios. Socialistas y Podemos tratan de pactar una salida, unos aceptando en parte la propuesta y otros permitiendo que salga de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.