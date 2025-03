Preguntas y respuestas del pacto entre PSOE y Junts: la letra pequeña de la cesión de competencias migratorias

Hay muchas dudas sobre el pacto entre PSOE y Junts per Cat para conceder la cesión de competencias migratorias a Cataluña. La oposición ha cargado con fuerza contra el Ejectivo. Nos hemos hecho varias preguntas. Con la norma en la mano, desde Antena 3 Noticias intentamos resolver algunas dudas.

PSOE y los posconvergentes justifican este traspaso de competencias argumentando que Cataluña tiene una realidad migratoria particular. Según los datos que aportan, el 18 % de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24 % ha nacido fuera de Cataluña.

Preguntas y respuestas sobre el pacto

Sobre en qué puede afectar a los inmigrantes, esto está de momento por ver. Una vez entre en vigor la norma pactada entre los socialistas y la derecha independentista catalana, la Generalitat tiene como máximo seis meses para establecer los requisitos. Y el Estado ese mismo tiempo para cederle el personal y el presupuesto para esto.

¿El catalán puede ser una condición para renovar los papeles? Se preguntarán muchos. La ley no lo incluye, pero sí abre la puerta para el futuro. Dependerá de lo que decida Cataluña. Junts va a presionar en el Parlament. Quiere un examen en catalán. Y que si no se conoce el idioma no se den los papeles.

¿Podrá Cataluña expulsar directamente a los inmigrantes tras este acuerdo? Sí, pero en situaciones que no requieran expediente como a aquellas personas que tengan una prohibición de entrada. Cuando requiera expediente, la Generalitat podrá hacer propuestas, pero, en cualquier caso, el avión que se fletaría con esas personas expulsadas lo gestionaría el Ministerio de Interior.

Actualmente había personal que ejercía estas funciones, ¿qué va a pasar ahora con ellos? Ahora mismo hay 1.500 policías y guardias civiles, se incorporarían 1.800 Mossos d'Esquadra. Que todos sigan en sus funciones se tendrá que negociar.

¿Puede ser revertida esta cesión de competencias? Sí, según Moncloa se supervisará y se puede recuperar la delegación de competencias. Aunque también es importante tener en cuenta que esto nunca ha pasado.

El Artículo 149 de la Constitución dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre estas materias. Entre ellas inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que confirman esto. Pero el PSOE y Junts han encontrado una vía en otro artículo: el 150, en su punto 2, dice que El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades de titularidad estatal.