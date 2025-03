Page califica de "racista" y de "extrema derecha de la peor" el pacto entre PSOE y Junts: "Es puro chantaje"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre delegar las competencias migratorias a Cataluña. Durante el IV Foro Económico Español de Castilla-La mancha, el líder socialista calificó de "racista" y "de extrema derecha" el pacto, expresando su "bochorno" ante lo que considera una cesión de valores fundamentales del partido.

El barón socialista más crítico ha cuestionado la coherencia del PSOE al pactar con Junts, liderado por el exiliado Carles Puigdemont, a quien acusó de promover planteamientos identitarios, xenófobos de la "extrema derecha de la peor". "A mi me sonroja que cualquiera del ámbito progresista pueda terminar pensando que es asumible el planteamiento absolutamente racista que hace Puigdemont", afirmó. Además, comparó sus propuestas con las políticas migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump, criticando que la izquierda pueda aceptar regulaciones basadas en idioma, identidad o creencias.

El acuerdo entre PSOE y Junts, que ha sido registrado en el Congreso como una proposición de ley, propone transferir competencias clave en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Esto incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el control de puertos y aeropuertos, además de la posibilidad de establecer el catalán como un requisito para obtener el permiso de residencia.

Según el castellano manchego, este pacto pone en riesgo la cohesión del estado: "Lo que se está pactando no es bueno ni para Cataluña ni para España, es puro chantaje". Además ha arremetido contra la justificación constitucional del acuerdo y ha argumentado que puede ser legal pero contrario a los principios progresistas. "La mayoría de las políticas de Vox podrían entrar en la Constitución española porque es incluyente, no tiene ideología concreta, acepta mucha variedad de ideología", señalaba.

Desde el Gobierno defienden que la delegación es reversible y mantiene la titularidad estatal sobre las competencias migratorias. Sin embargo, Page ha advertido sobre los riesgos que tendrían estas competencias si quedaran a manos de partidos antinmigración. "Se está facilitando que mañana Junts pueda decidir si expulsa o no a inmigrantes sin respetar derechos fundamentales", declaró.

"Marcos fascistas"

No solo el presidente socialista castellanomanchego se ha manifestado en contra de este acuerdo: "Espero con toda mi fuerza que esto no salga adelante". Otros partidos como Podemos y Sumar también han señalado de racista el pacto de cesión de las competencias. El secretario de Podemos, Pablo Fernández, lo ha llamado directamente "pacto racista", mientras que el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha avanzado que votará en contra de la propuesta alegando que no puede contribuir a la "batalla cultural" con "marcos fascistas".

