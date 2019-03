Duran admite contactos entre PP, PSOE y CiU y pide una "respuesta" al encaje de Cataluña

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha admitido contactos PP, PSOE y la federación para abordar la situación catalana, aunque ha dejado claro que es el Estado quien debe dar una "respuesta" para hacer posible el encaje de Cataluña.

En declaraciones a una emisora, ha explicado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de la entrevista que el socialista mantuvo con el president de la Generalitat, Artur Mas, y que él también habló con Rajoy y con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Debemos albergar ciertas esperanza que el Estado entienda que no es una cuestión que afecte solo a Cataluña. Algo, aunque muy poquito, se mueve. No es que me muestre muy optimista, pero algo se mueve", ha asegurado.