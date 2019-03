Rajoy: "La división es fuente de empobrecimiento y de aislamiento"

Mariano Rajoy, presidente de España, ha confirmado su presencia en Barcelona para inaugurar una reunión de estados nacionales del Mediterráneo, pero también ha negado que vaya a intentar una reunión con Artur Mas, presidente de la Generalitat, porque, según Rajoy, "no tiene sentido".

El líder del PP prefiere centrarse en otras cosas: "Vamos a dedicarnos a cosas que son muy importantes. No tiene sentido, de eso francamente no me voy a ocupar. La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento".

Rajoy acudirá al acto entre Estados Nacionales del Mediterráneo en Barcelona donde se hablará, bastante, de lo que sucede en Lampedusa: "Hay que tener la generosidad, la atura de miras y la inteligencia para darse cuenta de que hay que ayudar a muchos países donde es muy difícil vivir en estos momentos".