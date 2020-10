El Congreso pone en marcha la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' de espionaje a Luis Bárcenas

El Pleno del Congreso ha debatido la petición del PSOE y Unidas Podemos para que cree una comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas. En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición solicita que la cámara investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

Cómo será

La comisión ha salido adelante porque además de sus impulsores también Ciudadanos la ha apoyado. Solo han votado en contra PP y su aliado Foro Asturias. Se han abstenido Vox y Coalición Canaria. Una vez que el Pleno aprueba su creación, los grupos deberán decidir cuándo se constituye la comisión, para lo que tendrán que alcanzar un acuerdo sobre la persona que ocupará la Presidencia y el resto de puestos de la Mesa que dirigirá sus trabajos. Habitualmente, el máximo responsable de este tipo de comisiones suele ser diputado de un partido minoritario. La comisión nacerá, como es habitual, con un plazo inicial de tres meses para hacer sus pesquisas prorrogable por otro tres si así lo acuerda el Pleno de la Cámara.

Desfile de dirigentes populares

Unidas Podemos ya ha adelantado su intención de citar ante la comisión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al actual presidente del PP, Pablo Casado, al que el PSOE no descarta someter a interrogatorio. De momento, la portavoz socialista, Adriana Lastra, se limita a insistir en que Casado no puede "seguir huyendo", aunque recalcando que la intención de su grupo es que la comisión "investigue todo lo que tenga que investigar" y llegue "hasta las últimas consecuencias". También se espera que tengan que desfilar ante este órgano el exministro Jorge Fernández Díaz, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la exsecretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Todos ellos aparecen en las grabaciones que hizo el excomisario Villarejo y que se han difundido.

Segunda comisión de la legislatura

La relativa a la Kitchen será la segunda comisión de este tipo que apruebe crear el Congreso en esta legislatura. El pasado mes abril, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el Pleno acordó reabrir la comisión de investigación sobre el accidente aéreo que en 2008 sufrió un avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta comisión ya estuvo trabajando hasta principios de 2019 pero tuvo que interrumpirse por las dos convocatorias de elecciones generales en abril y noviembre de aquel año. Pese a haber sido aprobada hace casi seis meses, la comisión aún no se ha constituido ni ha empezado, por tanto, a trabajar. Por el contrario, en estos menos de diez meses de legislatura la mayoría que forman el PSOE y Unidas Podemos ha vetado el debate en el Pleno del Congreso de más de media docena de comisiones de investigación sobre temas tan diversos como la financiación de Podemos, las supuestas comisiones del AVE a la Meca, las escuchas a políticos catalanes, los presuntos abusos sexuales a menores de centros tutelados, el proyecto Castor, la escala en Madrid de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez o la gestión de la pandemia del coronavirus.