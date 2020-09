Rajoy evita las preguntas sobre la imputación de su ministro del Interior por la operación Kitchen

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha evitado pronunciarse sobre la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la denominada 'pieza Kitchen'. Coincidiendo con su presencia en el acto de presentación del libro de memorias del exministro de Sanidad y expresidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha sido interpelado por los periodistas. A ninguna de las dos preguntas que se le hizo, qué opinaba de la imputación del exministro de Interior durante la etapa de gobierno de Rajoy y si ponía "la mano en el fuego" por Fernández Díaz, ha respondido Rajoy. Únicamente, se ha remitido al acto al que venía en A Coruña, la presentación del libro 'José Manuel Romay Beccaría, vida y pensamiento político', en el que coincide también con el titular del ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y que ha calificado de "acontecimiento muy importante".

Expediente

El PP abrirá expediente informativo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el 'caso Kitchen' sobre el supuesto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación, que han precisado además que el citado expediente se convertirá en disciplinario si hay apertura del juicio oral. Han reaccionado después de que el propio Pablo Casado prometiese ejemplaridad y no dejar "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen'. "Caerá quien tenga que caer", dijo en una entrevista. En la dirección del PP no esperan que la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal sea imputada en este caso. La exnúmero dos de los 'populares', que apoyó a Casado en la segunda vuelta del Congreso del partido que le eligió sucesor de Mariano Rajoy, dejó su escaño el pasado mes de noviembre tras la polémica creada a raíz de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. En cuanto al papel de Mariano Rajoy, varios cargos del partido consultados dejan al expresidente del Gobierno completamente al margen de la Kitchen y creen que no sabía nada.

El PSOE ha señalado, tras la imputación del exministro que "todos los caminos de la corrupción conducen a Génova 13", y ha vuelto a pedir explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado. r ejemplo el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, en este sentido. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que "la cloaca que organizó el PP en Interior es una de las mayores vergüenzas de la democracia".