Pablo Casado, sobre el caso Kitchen: "Quien lo haga lo va a pagar"

Pablo Casado, presidente del PP, ha asegurado este lunes que su partido no pasará "ni una" ante casos de corrupción. No obstante, ha señalado que "por ahora" no le preocupa el caso "Kitchen" ya que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez "no está afiliado al partido".

Durante una entrevista a la 'Cope', Casado señalaba que no piensa "admitir ni juicios paralelos ni condenas de telediarios".

Casado ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez señalando que "ante un mero escrito de la Fiscalía, que lidera un exsocialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales, resulta que el PP tiene que llevar una semana contestando cuando los señores de Podemos han visto como declaraba su extesorero de que hay una trama peor que la Gürtel. O cuando el señor Sánchez tiene en su gobierno a tres consejeros de Chávez y Griñan. Alguien le está diciendo al señor Sánchez qué opina de Filesa".

Sobre Martínez ha indicado que "por ahora no me preocupa. Es el único imputado y no está afiliado al PP".

Casado ha querido indicar que "quiero estar cerca de los españoles y dar un mensaje de ejemplaridad: cualquier información de esta naturaleza nos preocupa y nos indigna, si se nos permite, en caso de que se demuestre por parte de un juez que es verdad".