Cómo se hace el escrutinio: cuándo es la fecha límite para completar el recuento de votos

Este domingo 17 de mayo de 2026, Andalucía vive una jornada electoral intensa. El candidato popular Juanma Moreno disolvió el Parlamento y convocó las elecciones para esta fecha, que según él, era "idónea para facilitar la mayor participación posible".

A partir de las 9:00 horas, los colegios electorales se han abierto y los ciudadanos han acudido a las urnas para decidir el futuro de su región durante los próximos cuatro años.

A lo largo de la jornada, se han conocido los datos de participación que ofrecen detalles clave como el nivel de movilización o un adelanto sobre posibles resultados. No obstante, no será hasta el final del escrutinio hasta que no se conozcan los datos definitivos.

El escrutinio es la última etapa del proceso electoral y consiste en el recuento de los votos emitidos en unas elecciones. Precisamente, el escrutinio provisional y otro general y definitivo.

El escrutinio provisional también se realiza el mismo día de la jornada electoral e inmediatamente después del cierre de las urnas en los colegios electorales. Por otro lado, el definitivo tiene lugar al quinto día siguiente al de la votación y se realiza por las Juntas Electorales competentes.

¿Cómo se hace el escrutinio?

En el momento en el que termina la votación, comienza el escrutinio provisional en las mesas electorales. En primer lugar, el presidente de la mesa extrae uno a uno los sobres que se encuentran en el interior de la urna, lee en voz alta la candidatura y una vez leída, debe enseñar cada papeleta a vocales, interventores y apoderados.

Cuando termina el recuento, se compara el número de sobres y el de votantes que han acudido al colegio electoral en cada mesa.

Posteriormente, los apoderados e interventores de cualquier partido pueden hacer constar en el acta cualquier protesta que consideren pertinente. Finalmente, el presidente de la mesa anuncia el resultado en voz alta.

La mesa hace públicos los resultados por medio de un acta de escrutinio que firman todas las personas que la conforman y de la que se da copia a los representantes de cada candidatura que lo soliciten.

Paralelamente, el presidente de la mesa se desplaza hasta el Juzgado de Primera Instancia o de Paz de su circunscripción, acompañado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Allí entrega la documentación del escrutinio al juez, que la traslada a las Juntas Electorales encargadas de hacer el escrutinio definitivo cinco días después.

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