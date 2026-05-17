María Jesús Montero anima a "todo el mundo a votar": "Es un día importante para decidir nuestro futuro"

La candidata del PSOE-A en Andalucía, María Jesús Montero, ha acudido a depositar su papeleta poco después de las 11 de la mañana en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes.

Tras pasar por las urnas, Montero se ha dirigido a la prensa y lanzado un mensaje claro: "Hoy es un día importante para decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, alegría y esperanza".

Así, la candidata del PSOE-A ha llamado a la participación: "Que nadie se quede en casa, y que durante la jornada de hoy participe con su criterio y opinión en lo que piensa que es lo bueno para Andalucía para los próximos años", ha señalado.

Cuestionada sobre si le preocupa que pueda haber una participación baja en estas elecciones, ha asegurado que "siempre le preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada", y ha agregado que esto es "especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra históricamente un porcentaje de participación inferior" que en "otras convocatorias electorales".

Con respecto a la jornada electoral, la candidata socialista ha explicado que la pasará con su familia y su entorno más íntimo. También ha declarado que por el momento aún no ha hablado con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que lo hará durante el día como "hace habitualmente".

Juanma Moreno también hace llamamiento a la participación

En la misma línea que la candidata socialista, el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha deseado que haya "mucha participación" en los comicios autonómicos de este domingo. Moreno ha acudido a las urnas minutos antes de las 11, y lo ha hecho con "muy buenas sensaciones".

En declaraciones ante la prensa, ha asegurado que es un día para "que los ciudadanos decidan qué quieren para Andalucía los próximos cuatro años, apelar para que todos los ciudadanos vayan a votar". También ha añadido que "Andalucía es la tercera economía de España, es la comunidad más poblada de España y un territorio con una enorme singularidad y enorme peso", por lo que entiende que haya mucha "expectación". "Lo que pasa en Andalucía condiciona a otras cosas", subrayó.

La participación se sitúa en el 15,07% a las 11:30

Los primeros datos de las elecciones autonómicas sitúan la participación a las 11:30 en el 15,07 %, una cifra ligeramente inferior a la registrada en los últimos comicios, celebrados en junio de 2022, cuando a esa misma hora había votado el 15,44 % del electorado.

Almería es la provincia que registra el mayor índice de participación hasta las 11:30, mientras que Huelva presenta por ahora la menor movilización electoral, con un 13,17 %.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.