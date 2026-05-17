El escaño en disputa: sigue la batalla entre partidos en ciudades y provincias por la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía

En 2022 el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta alcanzando 58 escaños. Juanma Moreno logró sobrepasar la mayoría absoluta, fijada en 55, y se convirtió en el presidente de Andalucía. Por su parte el PSOE consiguió peor resultado que las anteriores, bajando a 30 asientos en el Parlamento andaluz.

El último sondeo de 'Sigma Dos/FORTA', publicado a las 20:00 horas, reflejaba que este domingo podría ocurrir lo mismo y Moreno revalidaría su mayoría absoluta sin tener que pactar con Vox, tal y como ha sucedido en otras elecciones autonómicas.

Sin embargo, con el escrutinio al 91,66%, el Partido Popular de Juanma Moreno ganaría las elecciones, pero, de momento, no revalidaría su mayoría absoluta, obtendrían 53 diputados. El PSOE de María Jesús Montero se posiciona con 28.

Por su parte Vox y Adelante Andalucía también suben respecto a las elecciones anteriores con 15 escaños, y los de Maíllo con 8. Por Andalucía obtiene 5.

Los escaños en cada provincia

Sin embargo, hay escaños clave que Moreno necesitaría retener para arañar ese ultimo escaño como sucedió en 2022 en Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz. Ahora hay seis provincias -Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada- donde los sondeos sitúan al último diputado en juego.

Estos serían los partidos que se repartirían, de momento con el escrutinio al 91,66%, el último escaño en cada provincia:

Sevilla: PSOE

Málaga: PP

Cádiz: Por Andalucía

Granada: Por Andalucía

Córdoba: PP

Almería: PP

Huelva: Vox

Jaén: PSOE

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 91,66% Actualizado a las: 22:25 Andalucía DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 53 41,35 1.576.847 PSOE-A 28 22,92 874.358 VOX 15 13,89 530.023 ADELANTE ANDALUCÍA 8 9,58 365.526 PorA 5 6,3 240.466 SALF 0 2,54 97.030 PACMA 0 0,6 22.965 100x100 0 0,35 13.448 ANDALUCISTAS-PA 0 0,3 11.606 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 8.446 JM+ 0 0,19 7.460 PCPA 0 0,13 5.122 FE de las JONS 0 0,11 4.528 MUNDO+JUSTO 0 0,11 4.290 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,08 3.357 NA 0 0,07 2.940 HE> 0 0,04 1.904 PCTE 0 0,04 1.638 PODER ANDALUZ 0 0,02 964 29 0 0,01 689 ALM 0 0,01 611 ANDALUSÍ 0 0,01 485 IZAR 0 0,01 450 IPAL 0 0,01 347 JUFUDI 0 0,01 340 CONECTA 0 0,01 310 SOCIEDAD UNIDA 0 0,01 239 Resumen del escrutinio: Participación: 64,59% +6.2 % Votos contabilizados: 3.855.479 91,66% Abstenciones: 2.113.003 35,4% Votos en blanco: 37.022 0,97% Votos nulos: 42.068 1,09%

¿Cuántos elige cada provincia?

Son 6.812.902 personas las que tienen derecho a voto y elegirán los 109 asientos en el Parlamento andaluz que se reparten en las ocho provincias. Andalucía es la que tiene más asignados, con 18, seguida de Málaga con 17, Cádiz con 15.

En Granada se elige a 13, mientras que en Córdoba y Almería a 12. Huelva y Jaén son las que menos escaños asignados tienen, con 11 diputados.

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