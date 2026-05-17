Elecciones Andalucía
El escaño en disputa: sigue la batalla entre partidos en ciudades y provincias por la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía
Los primeros resultados oficiales dan la victoria a Juanma Moreno mientras que los de María Jesús Montero obtendrían su peor resultado de la historia en Andalucía.
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En 2022 el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta alcanzando 58 escaños. Juanma Moreno logró sobrepasar la mayoría absoluta, fijada en 55, y se convirtió en el presidente de Andalucía. Por su parte el PSOE consiguió peor resultado que las anteriores, bajando a 30 asientos en el Parlamento andaluz.
El último sondeo de 'Sigma Dos/FORTA', publicado a las 20:00 horas, reflejaba que este domingo podría ocurrir lo mismo y Moreno revalidaría su mayoría absoluta sin tener que pactar con Vox, tal y como ha sucedido en otras elecciones autonómicas.
Sin embargo, con el escrutinio al 91,66%, el Partido Popular de Juanma Moreno ganaría las elecciones, pero, de momento, no revalidaría su mayoría absoluta, obtendrían 53 diputados. El PSOE de María Jesús Montero se posiciona con 28.
Por su parte Vox y Adelante Andalucía también suben respecto a las elecciones anteriores con 15 escaños, y los de Maíllo con 8. Por Andalucía obtiene 5.
Los escaños en cada provincia
Sin embargo, hay escaños clave que Moreno necesitaría retener para arañar ese ultimo escaño como sucedió en 2022 en Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz. Ahora hay seis provincias -Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada- donde los sondeos sitúan al último diputado en juego.
Estos serían los partidos que se repartirían, de momento con el escrutinio al 91,66%, el último escaño en cada provincia:
- Sevilla: PSOE
- Málaga: PP
- Cádiz: Por Andalucía
- Granada: Por Andalucía
- Córdoba: PP
- Almería: PP
- Huelva: Vox
- Jaén: PSOE
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 91,66%
Actualizado a las: 22:25
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|53
|41,35
|1.576.847
|PSOE-A
|28
|22,92
|874.358
|VOX
|15
|13,89
|530.023
|ADELANTE ANDALUCÍA
|8
|9,58
|365.526
|PorA
|5
|6,3
|240.466
|SALF
|0
|2,54
|97.030
|PACMA
|0
|0,6
|22.965
|100x100
|0
|0,35
|13.448
|ANDALUCISTAS-PA
|0
|0,3
|11.606
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0
|0,22
|8.446
|JM+
|0
|0,19
|7.460
|PCPA
|0
|0,13
|5.122
|FE de las JONS
|0
|0,11
|4.528
|MUNDO+JUSTO
|0
|0,11
|4.290
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|0
|0,08
|3.357
|NA
|0
|0,07
|2.940
|HE>
|0
|0,04
|1.904
|PCTE
|0
|0,04
|1.638
|PODER ANDALUZ
|0
|0,02
|964
|29
|0
|0,01
|689
|ALM
|0
|0,01
|611
|ANDALUSÍ
|0
|0,01
|485
|IZAR
|0
|0,01
|450
|IPAL
|0
|0,01
|347
|JUFUDI
|0
|0,01
|340
|CONECTA
|0
|0,01
|310
|SOCIEDAD UNIDA
|0
|0,01
|239
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 64,59%+6.2 %
|Votos contabilizados:
|3.855.479
|91,66%
|Abstenciones:
|2.113.003
|35,4%
|Votos en blanco:
|37.022
|0,97%
|Votos nulos:
|42.068
|1,09%
Resultado de las elecciones en
¿Cuántos elige cada provincia?
Son 6.812.902 personas las que tienen derecho a voto y elegirán los 109 asientos en el Parlamento andaluz que se reparten en las ocho provincias. Andalucía es la que tiene más asignados, con 18, seguida de Málaga con 17, Cádiz con 15.
En Granada se elige a 13, mientras que en Córdoba y Almería a 12. Huelva y Jaén son las que menos escaños asignados tienen, con 11 diputados.
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