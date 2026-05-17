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El escaño en disputa: sigue la batalla entre partidos en ciudades y provincias por la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía

Los primeros resultados oficiales dan la victoria a Juanma Moreno mientras que los de María Jesús Montero obtendrían su peor resultado de la historia en Andalucía.

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante su intervención en el mitin electoral. A 12 de mayo de 2026 en Jaén, Andalucía (España). El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha intervenido este martes en un acto público de campaña en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén 12 MAYO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 12/05/...

El escaño en disputa: sigue la batalla entre partidos en ciudades y provincias por la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía | EUROPAPRESS

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En 2022 el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta alcanzando 58 escaños. Juanma Moreno logró sobrepasar la mayoría absoluta, fijada en 55, y se convirtió en el presidente de Andalucía. Por su parte el PSOE consiguió peor resultado que las anteriores, bajando a 30 asientos en el Parlamento andaluz.

El último sondeo de 'Sigma Dos/FORTA', publicado a las 20:00 horas, reflejaba que este domingo podría ocurrir lo mismo y Moreno revalidaría su mayoría absoluta sin tener que pactar con Vox, tal y como ha sucedido en otras elecciones autonómicas.

Sin embargo, con el escrutinio al 91,66%, el Partido Popular de Juanma Moreno ganaría las elecciones, pero, de momento, no revalidaría su mayoría absoluta, obtendrían 53 diputados. El PSOE de María Jesús Montero se posiciona con 28.

Por su parte Vox y Adelante Andalucía también suben respecto a las elecciones anteriores con 15 escaños, y los de Maíllo con 8. Por Andalucía obtiene 5.

Los escaños en cada provincia

Sin embargo, hay escaños clave que Moreno necesitaría retener para arañar ese ultimo escaño como sucedió en 2022 en Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz. Ahora hay seis provincias -Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada- donde los sondeos sitúan al último diputado en juego.

Estos serían los partidos que se repartirían, de momento con el escrutinio al 91,66%, el último escaño en cada provincia:

  • Sevilla: PSOE
  • Málaga: PP
  • Cádiz: Por Andalucía
  • Granada: Por Andalucía
  • Córdoba: PP
  • Almería: PP
  • Huelva: Vox
  • Jaén: PSOE

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

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ESCRUTINIO: 91,66%

Actualizado a las: 22:25

      • Andalucía

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 53 41,35 1.576.847
      PSOE-A 28 22,92 874.358
      VOX 15 13,89 530.023
      ADELANTE ANDALUCÍA 8 9,58 365.526
      PorA 5 6,3 240.466
      SALF 0 2,54 97.030
      PACMA 0 0,6 22.965
      100x100 0 0,35 13.448
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,3 11.606
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 8.446
      JM+ 0 0,19 7.460
      PCPA 0 0,13 5.122
      FE de las JONS 0 0,11 4.528
      MUNDO+JUSTO 0 0,11 4.290
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,08 3.357
      NA 0 0,07 2.940
      HE> 0 0,04 1.904
      PCTE 0 0,04 1.638
      PODER ANDALUZ 0 0,02 964
      29 0 0,01 689
      ALM 0 0,01 611
      ANDALUSÍ 0 0,01 485
      IZAR 0 0,01 450
      IPAL 0 0,01 347
      JUFUDI 0 0,01 340
      CONECTA 0 0,01 310
      SOCIEDAD UNIDA 0 0,01 239
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 64,59%

      +6.2 %
      Votos contabilizados: 3.855.479 91,66%
      Abstenciones: 2.113.003 35,4%
      Votos en blanco: 37.022 0,97%
      Votos nulos: 42.068 1,09%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella

      ¿Cuántos elige cada provincia?

      Son 6.812.902 personas las que tienen derecho a voto y elegirán los 109 asientos en el Parlamento andaluz que se reparten en las ocho provincias. Andalucía es la que tiene más asignados, con 18, seguida de Málaga con 17, Cádiz con 15.

      En Granada se elige a 13, mientras que en Córdoba y Almería a 12. Huelva y Jaén son las que menos escaños asignados tienen, con 11 diputados.

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