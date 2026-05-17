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Teresa Rodríguez habla de su cáncer tras ser acusada de llevar "burka": "Después de la quimio me he quedado sin pelo"

La coportavoz de Adelante Andalucía ha acudido a votar con una kufiya y un usuario de 'X' le ha criticado.

La coportavoz de Adelante Andaluc&iacute;a, Teresa Rodr&iacute;guez

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa RodríguezEuropa Press

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La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acudido este domingo a ejercer su derecho a voto para las elecciones andaluzas. Ha compartido en 'X' una fotografía junto a su hija votando. Sin embargo un usuario ha criticado que acudiese a las urnas con la cabeza cubierta.

"Ahora ya con el burka puesto", escribió. La coportavoz respondió que llevaba una "kufiya" y el motivo por el que lo lleva era "para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo".

Rodríguez ha hablado abiertamente de su cáncer tras responder a un tuitero por sus críticas hacia la forma en la que había ido a votar al colegio electoral.

La coportavoz ha reaparecido públicamente para votar junto a su hija en las elecciones de Andalucía. Lo ha hecho junto a su hija y en los comentarios del post ha aclarado que está recibiendo quimioterapia.

"Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo, querido señor indocumentado. Besis", publicó la coportavoz.

El usuario ha respondido a Rodríguez cuestionando que "mucho pueblo palestino pero de Andalucía siempre nos situamos en la traición" y por ello asegura que la región andaluza le "importa una soberana mierda".

Teresa Rodríguez es una activista y política gaditana que fue presidenta de Adelante Andalucía. Se presentó como candidata a la Junta en las primarias de 2022 donde consiguió dos escaños. Previo a ello, desde 2015 hasta 2018 ejerció como portavoz del Grupo Podemos en el Parlamento andaluz, y hasta febrero de 2020 como secretaria general de Podemos Andalucía.

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