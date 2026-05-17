Cuándo se sabrá quién es el nuevo Presidente de la Junta de Andalucía

Más de 6 millones de andaluces estaban convocados a acudir a las urnas para votar al próximo presidente de Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) son los candidatos para estar al frente del gobierno andaluz.

Si alguno de ellos alcanza la mayoría absoluta, no necesitarán pactar con otro partido y pueden gobernar en solitario. Por lo que conoceremos quién, además de ser el partido con mayor número de votos, es el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Pero, ¿Cómo sabremos el resultado?

Desde las 09:00 y hasta las 20:00 horas, millones de personas han emitido su voto y ha comenzado el escrutinio, es decir, la última etapa del proceso electoral. Consiste en recontar los votos emitidos y se divide en dos: el provisional y general y definitivo.

Procedimiento

Primero se realiza el provisional, el mismo día de las elecciones y tras el cierre de urnas. El definitivo tiene lugar el quinto día siguiente al de la votación y se realiza por las Juntas Electorales competentes. Esos resultados son los que se publican en el Boletín Oficial del Estado.

El recuento es manual y son los designados en las mesas electorales quienes se encargan de ello. El presidente de la mesa extrae uno a uno los sobres de la urna y lee en voz alta la candidatura. Cuando se termina el recuento, se compara el número de sobres y el de votantes que han acudido a votar.

Y finalmente el presidente de la mesa anuncia el resultado en voz alta, especificando el número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura.

Entrega de los resultados

Tras ello, todas las personas que conforman la mesa firman un acta de escrutinio haciendo públicos los resultados provisionales, entregando una copia a los representantes de cada candidatura y a la persona designada por la Administración que llevará estos resultados al Centro de Tratamiento de Datos para que el Gobierno pueda dar información provisional sobre los resultados el mismo día de las elecciones, tal y como se estipula en el artículo 98.2 de la LOREG.

Por otra parte, el presidente de mesa, acompañado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entrega la documentación del escrutinio al magistrado del Juzgado de Primera Instancia o de Paz de su circunscripción que la traslada a las Juntas Electorales encargadas de hacer el escrutinio definitivo cinco días después.

A través de la página web de Antena 3 Noticias podrás seguir el escrutinio de las elecciones andaluzas 2026 minuto a minuto y todos los resultados de cada provincia y ciudad actualizados en directo.

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