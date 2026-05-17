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Elecciones Andalucía 2026: ¿Cuándo se contará el voto ERTA desde el extranjero?

Las elecciones de este domingo deciden el futuro de Andalucía durante los próximos cuatro años. Y esta noche no se conocerá el resultado definitivo, habrá que esperar unos días más para obtener la foto completa que incluya el voto desde el extranjero.

Recuento de voto

Recuento de votoEuropa Press

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Paula Hidalgo
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Las elecciones andaluzas de 2026 vuelven a poner el foco en una cuestión que, aunque afecta a una parte relativamente pequeña del electorado, genera muchas dudas cada vez que hay comicios: el voto desde el extranjero, conocido como ERTA (Electores Residentes Temporalmente en el Extranjero). A diferencia del voto de los residentes en España, el proceso para quienes están fuera del país tiene sus propios plazos y particularidades, y eso se nota especialmente en el momento del recuento.

El voto ERTA no se incluye en el recuento provisional que se realiza la misma noche electoral. Es decir, cuando veamos los resultados en televisión esta noche, esos datos no incorporarán todavía los votos emitidos desde el extranjero. Estos sufragios se contabilizan unos días después, durante el llamado escrutinio general. Este proceso lo llevan a cabo las juntas electorales provinciales y suele comenzar al tercer día posterior a la votación. Es en ese momento cuando se abren y se suman los votos llegados desde fuera de España.

¿Por qué no se cuentan el mismo día?

La razón principal es logística. Los votos emitidos desde el extranjero deben llegar físicamente a España dentro de un plazo determinado. Dependiendo del país desde el que se envíen, los tiempos de entrega pueden variar, por lo que la ley establece un margen para garantizar que todos los votos válidos puedan ser incluidos.

Además, estos votos requieren una verificación adicional para confirmar que cumplen con todos los requisitos formales, algo que también influye en que su recuento se retrase respecto al voto emitido dentro del territorio nacional.

¿Pueden cambiar los resultados?

Aunque el número de votantes ERTA no suele ser muy elevado en comparación con el total del censo, en elecciones donde los resultados estén ajustados, su impacto sí puede ser relevante.

Por eso, aunque la noche electoral ofrece una imagen bastante clara de la tendencia, los resultados no son definitivos hasta que se completa el escrutinio general incluyendo estos votos.

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