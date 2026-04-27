Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Este 17 de mayo, 6.812.861 electores podrán votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía, 6.510.856 de ellos residen en Andalucía, mientras que 302.005 en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, serán 368.853 los que puedan participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que se celebró el 19 de junio de 2022. El calendario seguido en el proceso electoral está marcado por la ley. Consulta aquí quién puede votar en estos comicios.

Quién puede votar en estas elecciones

En los comicios del 17 de mayo, pueden votar:​​​

Las personas de nacionalidad española que consten de alta como residentes en la demarcación consular y figuren inscritas a efectos electorales en el censo de españoles residentes ausentes (voto CERA).

en la demarcación consular y figuren inscritas a efectos electorales en el censo de españoles residentes ausentes (voto CERA). Las personas de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular, figuren en el censo electoral de residentes en España y consten inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), el censo vigente para las elecciones del 17 de mayo de 2026 es el censo cerrado a 1 de enero de 2026, el cual recoge los movimientos comunicados por los Ayuntamientos, Consulados y Registros Civiles hasta el 30 de diciembre de 2025, inclusive.

Voto por correo

Si tienes que ejercer tu derecho a voto por correo, es importante que tengas en cuenta algunos detalles. El trámite puede realizarse de dos maneras:

De manera presencial en cualquier oficina de Correos.

en cualquier oficina de Correos. Por internet, si se dispone de certificado digital o DNI electrónico.

Una vez solicitada esta modalidad de voto, ya no es posible votar en persona el día de las elecciones.

Aunque el plazo se extiende hasta el 7 de mayo, lo recomendable es que no lo dejes para el último día para que no surja ningún contratiempo.

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