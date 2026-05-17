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Calculadora de pactos de las elecciones de Andalucía 2026: aquí podrás ver los posibles acuerdos tras los resultados

Las encuestas dan al PP de Juanma Moreno la mayoría absoluta. A través de nuestra calculadora de pactos podrás comprobar en tiempo real si se cumplen estos pronósticos.

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Belén Montero
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En todas las elecciones autonómicas celebradas en España en los últimos meses han sido fundamentales los acuerdos. Las victorias del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León no fueron suficientes y han tenidos que cerrar acuerdos con Vox para gobernar.

Las encuestas en las elecciones de Andalucía daban por segura la mayoría absoluta de los populares, por lo que Juanma Moreno revalidaría su cargo como presidente de la Junta de Andalucía. Según el último CIS para las elecciones de Andalucía, el PP lograría una amplia ventaja sobre el PSOE, con un 43,6% de los votos y con una horquilla de escaños entre los 51 y los 59. La mayoría absoluta en Andalucía se sitúa en los 55 escaños.

Sin embargo, con más del 70% de los votos escrutados, estos pronósticos no se cumplen. Juanma Moreno conseguiría 52 escaños, con el PSOE en segunda posición con 29 escaños, su peor dato histórico en Andalucía. Vox vuelve a quedar en tercera posición con 16 escaños. Las izquierdas de Adelante Andalucía y Por Andalucía se quedarían en cuarta y quinta posición.

Calculadora de pactos

Aquí puedes comprobar en tiempo real todos los pactos posibles en caso de que Juanma Moreno no consiga la mayoría absoluta:

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