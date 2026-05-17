Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las elecciones de Andalucía 2026

Juan Manuel Moreno busca la reelección, María Jesús Montero, a tenor de las encuestas trata de evitar la debacle, Manuel Gavira necesita demostrar la tendencia alcista de Vox y Antonio Maillo y José Ignacio García aspiran a ser llaves maestras. Son los cinco candidatos para la Junta de Andalucía que hoy 17 de mayo se elige en las urnas.

Todas las encuestas coinciden en que el candidato del PP será el ganador de los comicios. El presidente en funciones se mueve alrededor del 42,8% de los votos que le otorga el CIS y el 43,1% del sondeo de NC Report para La Razón. Esto se traduce en una horquilla de entre 53 y 57 representantes. Al los socialistas los sondeos les vaticinan un 23,8% de los votos y Vox aumentaría el apoyo hasta aproximadamente el 14,9%. Por Andalucía obtendría cerca de 8,4% de los votos, mientras Adelante Andalucía alcanzaría en torno al 5,7% de votos.

La mayoría absoluta se fija en los 55 diputados. En estas elecciones pueden votar 6.812.861 electores. De ellos, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unos comicios autonómicos. Si ningún candidato consigue esa mayoría absoluta habrá que poner sobre la mesa el 'pactómetro' o la calculadora de pactos para dar forma a la XIII legislatura.

Desde el comienzo de la carrera electoral, Moreno ha advertido que esta noche se vivirá con "tensión" y "nervios" porque, ha dicho, "te estás examinando ante los ciudadanos" y "sabes desde dentro lo bueno y lo malo que puede pasar". Insistió en que "no tener una mayoría de estabilidad sé positivamente que no es bueno para Andalucía, lo sé desde mis siete años y cuatro meses que llevo al frente del Gobierno andaluz y sé los riesgos que tenemos".

Los populares no esconden su deseo de mayoría absoluta y Vox ha avisado a lo largo de la campaña que no se abstendrá en una hipotética investidura de Moreno si el 'popular' roza la mayoría. "Ojalá que no llegue a la absoluta por el bien de los andaluces, pero no va a haber ningún problema en ponernos de acuerdo con Juanma Moreno en el futuro", ha dicho José Antonio Fúster.

PP y Vox ya han alcanzado acuerdos de gobierno tanto Aragón como en Castilla y León y en Extremadura. En todos esos pactos la formación de Abascal ha impuesto la "prioridad nacional".

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