Elecciones Andalucía 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

El proceso electoral también implica a los ciudadanos que residen fuera de España. En estas elecciones de Andalucía, las terceras autonómicas celebradas en 2026, los andaluces inscritos en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto através del sistema CERA, diseñado para quienes viven de forma permanente fuera del país.

Este mecanismo resulta clave para garantizar la participación desde el exterior, en un contexto en el que el resultado electoral sigue abierto y en el que el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, busca consolidar su posición en el Parlamento andaluz.

Quién puede votar desde el extranjero

El CERA, correspondiente al Censo Electoral de Residentes Ausentes, incluye a los españoles que residen de manera estable fuera de España. Podrán votar quienes estén inscritos en el consulado correspondiente y cuya última residencia haya sido en Andalucía.

Un aspecto relevante es la actualización de los datos personales, especialmente la dirección postal, ya que la documentación electoral se envía por correo. Tras la reforma electoral de 2022, se eliminó el llamado "voto rogado", por lo que ya no es necesario solicitar previamente la documentación. En su lugar, la Oficina del Censo Electoral remite automáticamente el material necesario a cada elector inscrito.

Formas de emitir el voto

Los andaluces en el extranjero disponen de dos opciones para participar. La más habitual es el voto por correo, que requiere introducir la papeleta en el sobre correspondiente y enviarla por correo certificado al consulado o embajada, junto con la documentación exigida.

La segunda alternativa es el depósito en urna en el propio consulado. Para ello, se habilitan varios días antes de la jornada electoral en los que los ciudadanos pueden acudir de forma presencial.

Fechas clave del proceso

El calendario electoral fija plazos concretos que deben cumplirse para garantizar la validez del voto. La documentación será enviada entre el 11 y el 17 de abril, aunque a este periodo hay que añadir el tiempo de entrega en el país de residencia.

En cuanto a la emisión del voto, existen dos fechas límite. Por un lado, el envío por correo deberá realizarse antes del 12 de mayo. Por otro, el depósito en urna podrá efectuarse entre el 9 y el 14 de mayo, ambos incluidos.

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