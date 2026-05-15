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Quién ganará las elecciones de Andalucía el 17 de mayo; esto dicen las encuestas y los sondeos

Todas las encuestas coinciden en que el PP volverá a ganar las elecciones en Andalucía, la duda ahora es saber si conseguirá o no la mayoría absoluta.

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Candidatos de las elecciones de Andalucía 22026Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Las elecciones de Andalucía están a la vuelta de la esquina. 6.812.000 votantes están llamados el próximo 17 de mayo a participar en la fiesta de la democracia andaluza y si ahora frotamos la bola de cristal de las encuestas la incógnita no es tanto saber quién ganará sino si esa victoria va a ser por mayoría absoluta o no.

El pasado lunes 11 de mayo fue el último día en el que se pudieron publicar encuestas de resultados de cara a los comicios del próximo domingo. Todas coinciden en que Juanma Moreno será el próximo ganador de los comicios, y es más, algunos de esos sondeos le dan la mayoría absoluta. En concreto, NC Report para La Razón estima que Moreno será reelegido por mayoría absoluta.

El umbral de la mayoría se fija en Andalucía en 55 escaños y según este sondeo el PP obtendría 58 representantes y el 43,9% de los votos. El PSOE podría firmar su peor resultado histórico, María Jesús Montero, solo conseguiría 28 escaños y el 22,8% de los votos. Vox subiría levemente colocándose con 15 escaños, uno más que en los pasados comicios.

El sondeo de Sigma2 para el Mundo va en la misma dirección y también señala que Juanma Moreno apuntalaría la mayoría absoluta, el PP rozaría los 58 escaños, mientras que PSOE y Vox se atascan. Los de Abascal no suben y los de María Jesús Montero en el mejor de los casos repetirían los resultados de Juan Espadas en las pasadas urnas.

La encuesta de ABC también recoge que Moreno Bonilla roza ya la mayoría absoluta. Sitúa al PP entre los 54 y 56 escaños. Este sondeo también da a la candidata socialista el peor resultado de su historia, se quedaría por debajo delos 30 diputados.

Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP será el partido más votado con un 43,6 % de los votos y una horquilla de entre 51 a 59 escaños, siendo 55 el número más probable, justo la cifra en la que se alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. En 2022, lo populares lograron 58 diputados. El PSOE, que en las elecciones anteriores llegó a su peor resultado histórico autonómico con 30 diputados, obtendría entre 27 y 34 escaños, con un 25,8 % de los votos. Por su parte, Vox continuaría siendo la tercera fuerza más votada con el 10, 3 % y entre 8 y 17 escaños.

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