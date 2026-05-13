Montero dice que no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar de accidente laboral la muerte de los dos guardias civiles

"Accidente laboral" esta es la calificación que va a perseguir a María Jesús Montero en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía ha asegurado que no quiso calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes "en acto de servicio". En diferentes entrevistas ha señalado que ella no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar esas muertes como siniestro laboral.

En el último debate entre candidatos a la Junta la candidata socialista habló de "accidente laboral" en referencia a la muerte de dos agentes durante una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Ya después del debate la candidata puntualizaba sus palabras a través de las redes sociales. En su perfil de X escribía "todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas".

Montero argumentó que en el debate hizo este comentario por una alusión previa del aspirante a la Junta por parte de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo sobre los accidentes laborales. La exvicepresidenta primera expresó sus condolencias a las familias, pero añadió que "los accidentes laborales tienen que ser una prioridad" y que hay trabajadores que mueren "por el simple hecho de ganarse la vida". Asociaciones de la Guardia Civil como Jucil, AUGC o ASES-GC consideraron inapropiado hablar de "accidente laboral" en un contexto como este, defendiendo que los agentes fallecieron en una operación contra el narcotráfico.

Preguntada sobre si cree que algún ministro del Gobierno debería haber acudido al funeral del pasado sábado en Huelva, la también exvicepresidenta ha recordado que a él acudieron, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por lo que "el Gobierno estuvo presente en ese acto".

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