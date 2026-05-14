Juanma Moreno pide el voto útil para evitar depender de Vox en Andalucía: "Yo no tengo interés en un gobierno con Vox"

La campaña andaluza entra en su recta final con un objetivo marcado en el discurso del Partido Popular: lograr una mayoría suficiente que permita a Juanma Moreno seguir gobernando sin necesidad de pactos con Vox. A solo un día del cierre de campaña, el presidente andaluz ha intensificado sus mensajes dirigidos a evitar la abstención entre sus votantes y a frenar cualquier exceso de confianza ante unos sondeos que sitúan al PP como favorito.

"Me han contado que el domingo hay elecciones", ironizaba Moreno durante un acto en Córdoba, una de las provincias donde varios partidos se disputan el último escaño. Allí insistió en trasladar una idea que el PP repite desde hace días: la victoria no basta si obliga a depender de terceros. "Yo no tengo interés en un gobierno con Vox", afirmó el candidato popular.

La dirección nacional del partido también se ha implicado en las últimas horas de campaña. Alberto Núñez Feijóo acompañó a Moreno en distintos actos y llamó a una "gran movilización". "Cada voto cuenta", insistió el líder del PP, consciente de que una parte del electorado puede dar por hecho el triunfo popular y optar por quedarse en casa.

El PSOE confía en movilizar a la izquierda

En el bloque socialista, María Jesús Montero mantiene el discurso de remontada y apela a la movilización de los votantes progresistas. "Formaremos esa ola que va a dar una sorpresa", aseguró la candidata socialista, que en los últimos días ha reforzado su presencia pública junto a dirigentes nacionales del PSOE. Y asegura que "quedan horas para que vuelva a san Telmo".

Uno de los apoyos más visibles fue el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que participó en un acto de campaña y afirmó sentirse "orgulloso de pedir el voto para María Jesús".

El PSOE considera que una alta participación puede reducir la distancia con el PP y, sobre todo, evitar una mayoría absoluta de Moreno en la Junta.

Vox busca ser decisivo

Mientras tanto, Vox mantiene su estrategia centrada en presentarse como fuerza clave para la futura gobernabilidad. Santiago Abascal respondió directamente a Moreno después de que este rechazara un pacto con la formación. "Espero que se le pase ese berrinche", afirmó el líder de Vox.

El partido insiste en que sus votos serán determinantes tras las elecciones, especialmente en provincias donde el reparto de escaños sigue abierto.

En paralelo, otras formaciones de izquierdas han intensificado también sus actos de campaña para intentar frenar el avance del PP. La ministra Sira Rego aseguró que "el 17 de mayo lo vamos a petar", en un intento de movilizar al electorado joven en las últimas horas antes de las urnas.

La campaña afronta así sus últimos compases con un escenario abierto sobre el alcance de la victoria popular y el posible papel de Vox en el próximo Gobierno andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.