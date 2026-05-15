Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles"

La celebración de la Liga del FC Barcelona ha terminado convirtiéndose en un asunto político internacional. El gesto de Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante la rúa provocó una dura reacción del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y este jueves ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha salido públicamente en defensa del jugador azulgrana.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", sentenció el ministro israelí a través de X.

La respuesta de Pedro Sánchez

Aunque Lamine Yamal aún no ha respondido públicamente a las palabras de Katz, sí lo ha hecho Pedro Sánchez desde su cuenta oficial en X. "Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia endogamia", escribía el presidente del Gobierno.

Sánchez ha destacado que Lamine "solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles", añadiendo además que el gesto del jugador es "otro motivo más para estar orgullosos de él".

Un mural de Lamine Yamal en Gaza

La imagen del número '10' del Barça con la bandera palestina ha dado la vuelta al mundo, incluso ha llegado a Gaza. Una imagen ha comenzado a circular por redes sociales de varios artistas que han pintado un mural de Lamine Yamal en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza.

La obra muestra al futbolista sonriendo, vestido con la camiseta del FC Barcelona y sosteniendo una bandera palestina, en una escena inspirada en las imágenes de la celebración de laLiga, como muestra de agradecimiento hacia el delantero culé por el apoyo al pueblo palestino. Fuentes cercanas a la iniciativa explicaron a Pal News que el mural busca ser "un mensaje desde las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz".

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