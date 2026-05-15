Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Palestina

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles"

La respuesta llega por la polémica que comenzó después de que circularan las imágenes de Lamine Yamal con una bandera palestina durante la celebración del título de Liga del Barça.

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles" | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La celebración de la Liga del FC Barcelona ha terminado convirtiéndose en un asunto político internacional. El gesto de Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante la rúa provocó una dura reacción del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y este jueves ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha salido públicamente en defensa del jugador azulgrana.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", sentenció el ministro israelí a través de X.

La respuesta de Pedro Sánchez

Aunque Lamine Yamal aún no ha respondido públicamente a las palabras de Katz, sí lo ha hecho Pedro Sánchez desde su cuenta oficial en X. "Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia endogamia", escribía el presidente del Gobierno.

Sánchez ha destacado que Lamine "solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles", añadiendo además que el gesto del jugador es "otro motivo más para estar orgullosos de él".

Un mural de Lamine Yamal en Gaza

La imagen del número '10' del Barça con la bandera palestina ha dado la vuelta al mundo, incluso ha llegado a Gaza. Una imagen ha comenzado a circular por redes sociales de varios artistas que han pintado un mural de Lamine Yamal en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza.

La obra muestra al futbolista sonriendo, vestido con la camiseta del FC Barcelona y sosteniendo una bandera palestina, en una escena inspirada en las imágenes de la celebración de laLiga, como muestra de agradecimiento hacia el delantero culé por el apoyo al pueblo palestino. Fuentes cercanas a la iniciativa explicaron a Pal News que el mural busca ser "un mensaje desde las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

Víctor de Aldama

Publicidad

España

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles"

¿Qué hace cada miembro de la mesa electoral de Andalucía?

Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 17 de mayo en las elecciones de Andalucía

Juanma Moreno

Juanma Moreno pide el voto útil para evitar depender de Vox en Andalucía: "Yo no tengo interés en un gobierno con Vox"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han intervenido en un mitin electoral. 10 MAYO 2026 Nono Rico / Europa Press 10/05/2026
Gobierno

Moncloa descarta un adelanto electoral pase lo que pase en las elecciones de Andalucía

Los mensajes entre Koldo y Armengol
Caso Koldo

¿Han sido ya juzgadas las adquisiciones de mascarillas en Baleares?

Víctor de Aldama
Supremo

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

Los socialistas acusan al comisionista del caso mascarillas de lanzar acusaciones "sin una sola prueba" contra Pedro Sánchez y el partido.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

Begoña Gómez sostiene que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno"

La defensa de la esposa de Pedro Sánchez pide anular la decisión del juez Peinado de enviar la causa a un jurado popular si el procedimiento llega a juicio.

María Jesús Montero y Juanma Moreno

Montero acusa a Juanma Moreno de "mentir" al descartar muertes por los fallos en los cribados de cáncer

Imagen de archivo de narcolanchas

El Gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el Estrecho y una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes

Borja Sémper en Espejo Público

Borja Sémper anuncia un plan del PP "contra el crimen organizado en el Estrecho con penas más contundentes"

Publicidad