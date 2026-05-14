¿Han sido ya juzgadas las adquisiciones de mascarillas en Baleares?

El último informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas de Baleares confirmó las sospechas: casi 6 millones de euros en adjudicaciones -entre mascarillas, PCR's y material sanitario- fueron a parar a empresas de la trama. Para la UCO, “estos contratos constituirían parte de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García".

El informe además incluía varios contactos entre Koldo y la expresidenta de Baleares Francina Armengol. Por ejemplo, en un WhatsApp, Armengol pregunta a Koldo "si sabía de alguien que vendiese mascarillas infantiles". Koldo le responde: "Te lo arreglo. Déjame unas horas". Otro ejemplo: en un correo, Armengol le envía un mensaje a Koldo en el que le dice que necesita hablar con el ministro Ábalos y le pide ayuda para contactar con él.

El documento de la UCO pone de manifiesto que Koldo y Armengol intercambiaron más mensajes de los que ella parecía recordar, aunque también refleja que cuando el exasesor de Ábalos le planteó la adjudicación de mascarillas, ella le derivó a los técnicos. En su declaración por escrito ante el Supremo, la expresidenta balear negó haber mediado en estos contratos.

La defensa de Koldo intenta frenar nuevas investigaciones

En todo caso, lo que deja claro el informe es que para los investigadores las gestiones de Koldo en Baleares eran una contraprestaciónpor el dinero efectivo o los regalos que Aldama -según él también ha reconocido- le entregaban. Por todo ello -y también por las adjudicaciones al gobierno canario- quería preguntar este jueves el juez a Koldo, pero éste se ha negado a declarar.

Lo ha hecho por consejo de su abogada, Leticia de la Hoz, que considera que estos hechos ya se han juzgado en el juicio del caso mascarillas en el Supremo -que finalizó hace 8 días- y por tanto "no se pueden juzgar dos veces", dice la letrada. Por este motivo ha presentado un recurso de apelación.

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