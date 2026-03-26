'Vía crucis' para Ábalos y Koldo: pasarán la Semana Santa en prisión

Nuevo varapalo para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y para el que fuera su asesor, Koldo García, a menos de dos semanas de que arranque el juicio del caso mascarillas. El tribunal ha rechazado sus últimas peticiones de puesta en libertad y, por tanto, pasarán los días previos al juicio (que coinciden con la Semana Santa) en la cárcel de Soto del Real.

Los magistrados insisten en que hay riesgo de fuga: "La proximidad del señalamiento del juicio hace que la argumentación expuesta en orden al riesgo de fuga deban ser ratificadas", señala el auto. Y recuerdan a sus abogados que pueden acudir al centro penitenciario para preparar con sus clientes las defensas. Defensas que, no obstante, siguen realizando nuevas peticiones al Supremo.

Koldo quiere un juicio "en directo"

Hoy, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido hoy que el juicio se retransmita en directo, como ya ocurrió con el caso Procés: "En dicho procedimiento, el Tribunal acordó la retransmisión íntegra, en directo y mediante señal institucional de todas las sesiones del juicio oral, estableciendo que la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación y la herramienta más eficaz para garantizar un proceso justo".

Por ello, la defensa del que fuera asesor del exministro señala que "frente al riesgo de los juicios paralelos, la retransmisión oficial ofrece la realidad del proceso. Negar en el presente caso lo que ya se reconoció como un estándar de calidad democrática

en una causa de similar relevancia mediática, supondría un agravio comparativo".

Hace unos meses, en el juicio al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el Supremo ya optó por no ofrecer señal abierta y en directo del juicio, permitiendo solo a los medios acreditados acceder a la señal y ofrecer cortes en diferido del juicio para la elaboración de piezas informativas. Es precisamente por esa fórmula por la que se ha optado para el caso mascarillas.

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