Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tribunales

'Vía crucis' para Ábalos y Koldo: pasarán la Semana Santa en prisión

El tribunal ha rechazado su última petición de libertad antes de que arranque el juicio, que comienza el 7 de abril. Además, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, pide al Supremo que permita la retransmisión en directo del juicio.

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w

Ábalos y Koldo pasarán la Semana Santa en prisión | EFE

Publicidad

Pedro Callejas
Publicado:

Nuevo varapalo para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y para el que fuera su asesor, Koldo García, a menos de dos semanas de que arranque el juicio del caso mascarillas. El tribunal ha rechazado sus últimas peticiones de puesta en libertad y, por tanto, pasarán los días previos al juicio (que coinciden con la Semana Santa) en la cárcel de Soto del Real.

Los magistrados insisten en que hay riesgo de fuga: "La proximidad del señalamiento del juicio hace que la argumentación expuesta en orden al riesgo de fuga deban ser ratificadas", señala el auto. Y recuerdan a sus abogados que pueden acudir al centro penitenciario para preparar con sus clientes las defensas. Defensas que, no obstante, siguen realizando nuevas peticiones al Supremo.

Koldo quiere un juicio "en directo"

Hoy, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido hoy que el juicio se retransmita en directo, como ya ocurrió con el caso Procés: "En dicho procedimiento, el Tribunal acordó la retransmisión íntegra, en directo y mediante señal institucional de todas las sesiones del juicio oral, estableciendo que la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación y la herramienta más eficaz para garantizar un proceso justo".

Por ello, la defensa del que fuera asesor del exministro señala que "frente al riesgo de los juicios paralelos, la retransmisión oficial ofrece la realidad del proceso. Negar en el presente caso lo que ya se reconoció como un estándar de calidad democrática

en una causa de similar relevancia mediática, supondría un agravio comparativo".

Hace unos meses, en el juicio al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el Supremo ya optó por no ofrecer señal abierta y en directo del juicio, permitiendo solo a los medios acreditados acceder a la señal y ofrecer cortes en diferido del juicio para la elaboración de piezas informativas. Es precisamente por esa fórmula por la que se ha optado para el caso mascarillas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

PP y Vox siguen negociando en Extremadura "con absoluta sintonía" y descartan un acuerdo antes de Semana Santa

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

Publicidad

España

Arcadi España

Economista, mano derecha de Puig: Así es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w

'Vía crucis' para Ábalos y Koldo: pasarán la Semana Santa en prisión

Pedro Sánchez comparece en La Moncloa

Carlos Cuerpo será el vicepresidente del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero

Congreso de los Diputados
Caso Noelia

El caso de Noelia reabre el choque político por la eutanasia: "El fracaso del Estado y de todos como sociedad"

Iván Espinosa de los Monteros
Vox

Vox abre expediente a su antiguo portavoz Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados
Decreto anticrisis

El Congreso convalida el decreto que busca paliar los efectos económicos de la guerra de Irán

Fuentes populares avanzan la decisión de los de Alberto Núñez Feijóo en la votación del plan de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular con "meras conjeturas"
CASO BEGOÑA

Begoña Gómez recurre el juicio con jurado popular y denuncia una causa "sin indicios" basada en "conjeturas"

La defensa de Begoña Gómez carga contra el juez Peinado y asegura que "la única conclusión es que se la investiga por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Sánchez ha debido considerar que utilizar el nombre de Aznar provocará la movilización de la izquierda en 2026"

Montero se despide del Congreso "satisfecha" con su trabajo y con mensaje al PP: "Ladran, pues cabalgamos"

El futuro de María Jesús Montero tras despedirse del Congreso como ministra: ¿Cuándo dejará el Gobierno?

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

PP y Vox siguen negociando en Extremadura "con absoluta sintonía" y descartan un acuerdo antes de Semana Santa

Publicidad