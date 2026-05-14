Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Gobierno

Moncloa descarta un adelanto electoral pase lo que pase en las elecciones de Andalucía

A pesar de que desde el PSOE vaticinan otra derrota electoral, no creen que este resultado se repita en unas elecciones generales.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han intervenido en un mitin electoral. 10 MAYO 2026 Nono Rico / Europa Press 10/05/2026

Moncloa descarta un adelanto electoral pase lo que pase en las elecciones de Andalucía | EUROPAPRESS

Publicidad

Extremadura, Aragón y Castilla y León, fueron las elecciones que marcaron un punto de inflexión para los partidos políticos de cara a unas elecciones generales. En todas ellas, el PSOE obtuvo malos resultados y el Partido Popular ha terminado gobernando tras pactar con Vox.

Y ahora el foco está puesto en la siguiente: Andalucía. Todas las encuestas y sondeos apuntan a una victoria clara del PP, incluso con posibilidad de mayoría absoluta. Dentro del PSOE ya se asume que el resultado podría volver a ser negativo.

Pero a pesar de esta nueva posible derrota, en Moncloa descartan que se vaya a producir un adelanto electoral. El Gobierno insiste en que las elecciones generales se celebrarán cuando corresponden, en 2027, y rechaza vincular los resultados autonómicos con la figura del presidente Pedro Sánchez.

La candidatura de María Jesús Montero en Andalucía ha seguido la misma estrategia que en Aragón con Pilar Alegría, es decir, los ministros se han ido colocando en las comunidades autónomas donde gobernaba el PP para disputar el poder en esos territorios.

Sin embargo, no está dando los resultados esperados, ya que Alegría perdió, y los sondeos anticipan un escenario muy parecido para la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Polémica en la campaña

Por otro lado, la campaña de Montero ha quedado tocada tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes. La ministra calificó lo ocurrido como un "accidente laboral", lo que provocó una mala reacción del resto de partidos políticos y de las asociaciones policiales.

Finalmente Montero acabó rectificando, refiriéndose a los hechos como "muertes en acto de servicio" y que ella no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar de accidente laboral la muerte de los dos guardias civiles.

Discrepancias de la candidatura

A pesar de todo, en Moncloa siguen defendiendo que Montero es la mejor candidata posible, aunque dentro del propio partido hay voces que discrepan. Algunos dirigentes consideran que su perfil la aleja del electorado andaluz y ha dificultado la campaña, ya que ha estado muy ligado al Gobierno central y no a Andalucía.

Mientras tanto, el PSOE intenta dar la vuelta a las previsiones. "Veo a mi partido muy motivado", aseguró Montero en los últimos días. Pedro Sánchez se ha volcado en la campaña con hasta seis actos en menos de un mes, en un intento de movilizar al electorado e intentar no obtener el peor resultado socialista en la región andaluza. .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Borja Sémper anuncia un plan del PP "contra el crimen organizado en el Estrecho con penas más contundentes"

Borja Sémper en Espejo Público

Publicidad

España

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han intervenido en un mitin electoral. 10 MAYO 2026 Nono Rico / Europa Press 10/05/2026

Moncloa descarta un adelanto electoral pase lo que pase en las elecciones de Andalucía

Los mensajes entre Koldo y Armengol

¿Han sido ya juzgadas las adquisiciones de mascarillas en Baleares?

Víctor de Aldama

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

Begoña Gómez sostiene que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno"

María Jesús Montero y Juanma Moreno
Elecciones Andalucía

Montero acusa a Juanma Moreno de "mentir" al descartar muertes por los fallos en los cribados de cáncer

Imagen de archivo de narcolanchas
Estrecho de Gibraltar

El Gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el Estrecho y una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes

En el informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de una mayor "capacidad ofensiva" de los narcos y advierte que usan armas de guerra.

Borja Sémper en Espejo Público
BORJA SÉMPER

Borja Sémper anuncia un plan del PP "contra el crimen organizado en el Estrecho con penas más contundentes"

El portavoz del PP regresa a la esfera mediática después de su receso debido a un diagnóstico de cáncer de páncreas en 2025.

Isabel Díaz Ayuso

Ayuso dice que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y el PSOE le pregunta: "¿La estaban matando a tequila?"

Un miembro de una mesa electoral

¿Tengo derecho a ausentarme del trabajo para votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026?

Koldo García declara en el Supremo por el caso mascarillas

Koldo García se acoge a su derecho de no declarar sobre los contratos bajo sospecha de mascarillas en Baleares

Publicidad