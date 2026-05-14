Moncloa descarta un adelanto electoral pase lo que pase en las elecciones de Andalucía

Extremadura, Aragón y Castilla y León, fueron las elecciones que marcaron un punto de inflexión para los partidos políticos de cara a unas elecciones generales. En todas ellas, el PSOE obtuvo malos resultados y el Partido Popular ha terminado gobernando tras pactar con Vox.

Y ahora el foco está puesto en la siguiente: Andalucía. Todas las encuestas y sondeos apuntan a una victoria clara del PP, incluso con posibilidad de mayoría absoluta. Dentro del PSOE ya se asume que el resultado podría volver a ser negativo.

Pero a pesar de esta nueva posible derrota, en Moncloa descartan que se vaya a producir un adelanto electoral. El Gobierno insiste en que las elecciones generales se celebrarán cuando corresponden, en 2027, y rechaza vincular los resultados autonómicos con la figura del presidente Pedro Sánchez.

La candidatura de María Jesús Montero en Andalucía ha seguido la misma estrategia que en Aragón con Pilar Alegría, es decir, los ministros se han ido colocando en las comunidades autónomas donde gobernaba el PP para disputar el poder en esos territorios.

Sin embargo, no está dando los resultados esperados, ya que Alegría perdió, y los sondeos anticipan un escenario muy parecido para la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Polémica en la campaña

Por otro lado, la campaña de Montero ha quedado tocada tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes. La ministra calificó lo ocurrido como un "accidente laboral", lo que provocó una mala reacción del resto de partidos políticos y de las asociaciones policiales.

Finalmente Montero acabó rectificando, refiriéndose a los hechos como "muertes en acto de servicio" y que ella no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar de accidente laboral la muerte de los dos guardias civiles.

Discrepancias de la candidatura

A pesar de todo, en Moncloa siguen defendiendo que Montero es la mejor candidata posible, aunque dentro del propio partido hay voces que discrepan. Algunos dirigentes consideran que su perfil la aleja del electorado andaluz y ha dificultado la campaña, ya que ha estado muy ligado al Gobierno central y no a Andalucía.

Mientras tanto, el PSOE intenta dar la vuelta a las previsiones. "Veo a mi partido muy motivado", aseguró Montero en los últimos días. Pedro Sánchez se ha volcado en la campaña con hasta seis actos en menos de un mes, en un intento de movilizar al electorado e intentar no obtener el peor resultado socialista en la región andaluza. .

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