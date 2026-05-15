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Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 17 de mayo en las elecciones de Andalucía

¿En qué consisten las funciones de los miembros de una mesa electoral? Si te ha tocado formar parte de una de cara a las elecciones en Andalucía te explicamos qué vas a tener que hacer.

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¿Qué hace cada miembro de la mesa electoral de Andalucía?antena3noticias.com

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Miriam Vázquez
Publicado:

A estas alturas si has sido agraciado con el 'gordo de las urnas' ya tienes que haber sido informado. Si no has recibido ninguna notificación respira tranquilo porque te has librado de formar parte de una de las mesas electorales para las próximas elecciones de Andalucía.

6.812.000 votantes están llamados el próximo 17 de mayo a participar en la fiesta de la democracia andaluza. En total habrá 10.402 mesas electorales dispuestas en las ocho provincias y cada una de ellas estará formada por un presidente y dos vocales. Además, habrá que sumar dos suplentes por cada uno de los puestos.

Todos estos 'premios' se repartieron por sorteo y las papeletas agraciadas comenzaron a llegar a los domicilios desde el pasado 24 de abril. El 5 de mayo se cerró el plazo de las alegaciones.

Las funciones de la mesa electoral

¿Y qué tienen que hacer los miembros de una mesa electoral? Las funciones de cada uno de ellos está perfectamente diseñada en el manual para los miembros de las mesas electorales supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tanto titulares como suplentes están el próximo 17 de mayo citados a las 08:00 horas de la mañana en el colegio electoral correspondiente. Tanto los suplentes como los titulares están obligados a asistir, único que la Junta Electoral de la zona los haya eximido tras las alegaciones.

Tras el acta de constitución de la mesa si los suplentes no fuesen necesarios se podrán marchar. Los miembros de la mesa tienen entre sus funciones la comprobación de las urnas electorales, que han de estar cerradas y precintadas, de la cabina de votación, y de los sobres y papeletas, asegurándose durante toda la jornada de que haya un número suficiente de papeletas de todas las opciones.

También tienen que comprobar que los impresos y la documentación sea correcta, así como verificar las credenciales de los interventores de cada partido.

A las 09:00 horas se abrirán los centros electorales y a lo largo de la jornada los miembros de la mesa pedirán y comprobarán la documentación necesaria de los votantes que se presenten. Además velarán porque los electores con discapacidad puedan ejercer su derecho de voto con la mayor autonomía.

Los puntos de votación se cerrarán a las 20:00 horas y entonces pueden ejercer su derecho a voto los miembros de la mesa y los interventores.

El siguiente paso será firmar la lista numerada de votantes y empezar con el escrutinio. El resultado del recuento contará con una acta de escrutinio y el trabajo finalizará con el acta de sesión.

El presidente tendrá que dirigirse entonces al Juzgado de Primera Instancia para entregar toda la documentación . Si lo desean tanto los interventores como uno de los vocales pueden acompañarlo.

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