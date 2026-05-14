El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

El PSOE ha solicitado al Tribunal Supremo autorización para presentar una querella contra Víctor de Aldama después de las declaraciones realizadas por el empresario durante el juicio del llamado caso mascarillas. El partido considera que el comisionista ha vertido "falsedades injuriosas y calumniosas" contra la formación y varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La petición ha sido remitida a la Sala Segunda del alto tribunal, que la pasada semana dejó el procedimiento visto para sentencia. En esa causa están acusados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

Durante su declaración, Aldama situó a Sánchez en la cúspide de la supuesta organización. "Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón uno", afirmó ante el tribunal.

El PSOE habla de una campaña "difamadora"

Los servicios jurídicos de Ferraz sostienen que las acusaciones realizadas por Aldama carecen de pruebas y responden a "otros intereses espurios y al margen del procedimiento". En el escrito remitido al Supremo, el PSOE insiste en que el empresario ha mantenido esas afirmaciones "sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal".

La formación considera además que las declaraciones del comisionista han provocado un perjuicio directo tanto al partido como a miembros del Gobierno. "No vamos a permitir que se nos difame", advirtieron los socialistas tras la comparecencia judicial del empresario.

No es la primera vez que el PSOE intenta actuar judicialmente contra Aldama. Ya en enero de 2025 solicitó autorización para presentar una querella similar después de otras acusaciones realizadas en sede judicial. En aquel momento, el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, rechazó la petición al considerar que todavía no podía determinarse si las afirmaciones eran falsas, al no haberse celebrado aún el juicio.

La Fiscalía rechazó implicar a Sánchez

Las declaraciones de Aldama también fueron rebatidas durante el juicio por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que descartó la implicación del presidente del Gobierno en la trama. "Desde luego, no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama", sostuvo el fiscal en su informe final.

La Fiscalía solicita siete años de prisión para Aldama por su colaboración con la justicia, frente a los 24 años reclamados para Ábalos y los 19 años y medio para Koldo García.

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