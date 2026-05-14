Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Supremo

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

Los socialistas acusan al comisionista del caso mascarillas de lanzar acusaciones "sin una sola prueba" contra Pedro Sánchez y el partido.

Víctor de Aldama

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias" | Europa Press

Publicidad

El PSOE ha solicitado al Tribunal Supremo autorización para presentar una querella contra Víctor de Aldama después de las declaraciones realizadas por el empresario durante el juicio del llamado caso mascarillas. El partido considera que el comisionista ha vertido "falsedades injuriosas y calumniosas" contra la formación y varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La petición ha sido remitida a la Sala Segunda del alto tribunal, que la pasada semana dejó el procedimiento visto para sentencia. En esa causa están acusados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

Durante su declaración, Aldama situó a Sánchez en la cúspide de la supuesta organización. "Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón uno", afirmó ante el tribunal.

El PSOE habla de una campaña "difamadora"

Los servicios jurídicos de Ferraz sostienen que las acusaciones realizadas por Aldama carecen de pruebas y responden a "otros intereses espurios y al margen del procedimiento". En el escrito remitido al Supremo, el PSOE insiste en que el empresario ha mantenido esas afirmaciones "sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal".

La formación considera además que las declaraciones del comisionista han provocado un perjuicio directo tanto al partido como a miembros del Gobierno. "No vamos a permitir que se nos difame", advirtieron los socialistas tras la comparecencia judicial del empresario.

No es la primera vez que el PSOE intenta actuar judicialmente contra Aldama. Ya en enero de 2025 solicitó autorización para presentar una querella similar después de otras acusaciones realizadas en sede judicial. En aquel momento, el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, rechazó la petición al considerar que todavía no podía determinarse si las afirmaciones eran falsas, al no haberse celebrado aún el juicio.

La Fiscalía rechazó implicar a Sánchez

Las declaraciones de Aldama también fueron rebatidas durante el juicio por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que descartó la implicación del presidente del Gobierno en la trama. "Desde luego, no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama", sostuvo el fiscal en su informe final.

La Fiscalía solicita siete años de prisión para Aldama por su colaboración con la justicia, frente a los 24 años reclamados para Ábalos y los 19 años y medio para Koldo García.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Vicente Vallés, sobre las elecciones de Andalucía: "Los socialistas confiaban en que los populares cometerían algún error, pero de momento ha ocurrido lo contrario"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

Víctor de Aldama

El PSOE pide al Supremo poder querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias"

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Begoña Gómez sostiene que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno"

María Jesús Montero y Juanma Moreno

Montero acusa a Juanma Moreno de "mentir" al descartar muertes por los fallos en los cribados de cáncer

Imagen de archivo de narcolanchas
Estrecho de Gibraltar

El Gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el Estrecho y una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes

Borja Sémper en Espejo Público
BORJA SÉMPER

Borja Sémper anuncia un plan del PP "contra el crimen organizado en el Estrecho con penas más contundentes"

Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso

Ayuso dice que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y el PSOE le pregunta: "¿La estaban matando a tequila?"

El polémico viaje a México de Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado la Asamblea de Madrid. A cuenta de ello el rifirrafe entre la presidenta madrileña y la portavoz del PSOE.

Un miembro de una mesa electoral
Elecciones Andalucía

¿Tengo derecho a ausentarme del trabajo para votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026?

El decreto fija horas retribuidas para votar y condiciones para quienes integren mesas electorales

Koldo García declara en el Supremo por el caso mascarillas

Koldo García se acoge a su derecho de no declarar sobre los contratos bajo sospecha de mascarillas en Baleares

Manuel Chaves habla con José Antonio Griñán

Todos los presidentes de Andalucía: de la conquista de la autonomía al cambio político

Una persona deposita su voto en la urna de una mesa electoral

¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo?

Publicidad