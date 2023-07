Pedro Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo en el debate: "Un error jurídico se corrige, pero el PP claudica ante el machismo"

"Vamos en la dirección adecuada en economía y no podemos dar volantazos. El señor Feijóo y Abascal quieren derogar todo esto". Son las palabras con las que Pedro Sánchez ha iniciado el 'Cara a Cara. El Debate' protagonizado por él y Alberto Núñez Feijóo, los principales candidatos a ganar las elecciones generales del próximo 23 de julio según todas las encuestas. A 13 días de estos comicios, la expectación sobre este evento, moderado por Ana Pastor y Vicente Vallés, es máxima debido a que ambos políticos intentan aglutinar en sus formaciones tanto el voto de las personas más afines a su espectro político como el de los indecisos.

Así, el primer bloque sobre la economía ha protagonizado el primer encontronazo entre Pedro Sánchez y el candidato popular, centrándose el presidente en defender los resultados de su política: "Si miramos lo que ha sucedido en el empleo, en los últimos 5 años hemoscreado empleocomo nunca. Lo que ha ocurrido con el crecimiento económico es que España lo está multiplicando por cuatro. España es la principal economía europea que ha bajado la inflaciónpor primera vez por debajo del 2%". En medio de un rifirrafe sobre la calidad del empleo creado o si los dos millones anunciados por el Gobierno son ciertos o no, datos cuestionados por los populares, Sánchez ha anunciado un objetivo y un compromiso: "Estamos en condiciones de lograr el pleno empleo, un paro estructural del 8% en los próximos cuatro años, y mi compromiso es que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que va a blindar al 60% del sueldo medio en nuestro país incorporándolo en el Estatuto de los Trabajadores".

Además, "con orgullo" Sánchez ha sacado pecho de las medidas del Gobierno en materia económica en el contexto de la guerra de Ucrania, de la que "Feijóo nunca habla", así como de la excepción ibérica, a lo que el candidato popular le ha respondido: "La excepción ibérica la va a derogar la Unión Europea".

En cuanto a la vivienda, Sánchez ha reiterado su compromiso de "construir másvivienda pública" y ha sacado a la luz que en Galicia solo 10 viviendas fueron calificadas como vivienda protegida entre 2018 y 2019.

También en materia de impuestos ha sido imposible que se llegara a un acuerdo, sobre todo en cuanto al impuesto a las grandes fortunas. "¿Por qué no quieren subir estos impuestos?", preguntaba Sánchez, pero no ha habido tiempo para poder dar respuesta a estas cuestiones en profundidad.

Por último, Sánchez ha subrayado la importancia del Pacto de Toledo y la revalorización de las pensiones: "Mi compromiso es nutrir todos los años con 5.000 millones de euros la hucha de las pensiones para garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo". Feijóo ha reiterado que las pensiones se congelaron con Sánchez como diputado, aunque Sánchez ha rechazado esta acusación, encontronazo bronco en el que ambos se han enzarzado.

Política social e igualdad

Sánchez ha criticado que las leyes relacionadas con la política social e igualdad hayan sido votadas en contra por el PP y ha tenido palabras para el "error" de la ley del 'solo sí es sí': "Un error jurídico se corrige, pero un machismo u homofobia a sabiendas no es un error, en este país los machistas asesinan a mujeres y ustedes están pactando con un partido machista, que no condena la violencia machista, y esto tiene consecuencias como escucharle a usted decir que existe la violencia intrafamiliar y decir que eso fue un divorcio duro y han tragado con la prohibición de las concentraciones contra la violencia machista, han tragado la censura de una obra de teatro de Virginia Wolf y eliminando las concejalías de Igualdad, eso es una claudicación ante el machismo con estos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal". "Ustedes están cambiando derechos por votos, principios por sillones", ha zanjado, a lo que Feijóo le ha recriminado "esto no es 'El Hormiguero'".

En cuanto a educación y sanidad, Sánchez no ha hecho ningún anuncio ni compromiso, mientras que Feijóo sí en cuanto a la educación infantil o salud bucodental, entre otros. En el cierre del bloque, Sánchez se ha centrado en las "mentiras" del PP sobre asuntos como el 11M.

Los pactos

Hablando de economía, Feijóo ha puesto sobre la mesa los acuerdos con EH Bildu y ERC por parte del PSOE, mientras que Sánchez le ha echado a este en cara los pactos con Vox, sin profundizar ninguno de ellos en el asunto. "PP y Vox son lo mismo porque ambos hablan del sanchismo", ha intentado zanjar el presidente.

También en el bloque de política social, Feijóo ha intentado atar que si él es el candidato más votado, Sánchez se abstenga en la investidura y viceversa, al tiempo que ha intentado que Sánchez firme un pacto.

"Si consigo los votos necesarios, por supuesto que Abascal no va a formar parte de mi gobierno y hablaré con el PSOE", ha señalado Feijóo ya en el bloque correspondiente, afeando los pactos con EH Bildu en el aniversario del secuestro de Miguel Ángel Blanco. El presidente, por su parte, ha sacado a relucir los mensajes machistas, negacionistas del cambio climático, antivacunas y franquistas en instituciones que están en esos puestos gracias a los pactos del PP con Vox, para insistir en el mensaje: "Nosotros no gobernamos con Bildu".

"'Que te vote Txapote' dicen dirigentes de Vox y PP", ha acusado Sánchez y ha recordado las palabras de dolor de los familiares de sus víctimas y ha pedido a Feijóo si condena esa consigna, de la que se han hecho camisetas, pero el líder de los populares no ha llegado a hacerlo: "Yo no pacto con terroristas".

"No se me ocurre mejor pegamento para unir a España que el de 'supervox'", ha señalado el socialista, quien acusa a Vox: "No es un partido constitucionalista, aunque sea constitucional, porque va en contra al menos 25 artículos de la Constitución". Además, ha recordado cuando Feijóo dijo que "Vox es un partido de ultraderecha". "Usted no ha pactado con Vox porque Vox no quiere", le ha respondido el mandatario popular.

Para cerrar el bloque, Sánchez ha seleccionado hablar sobre los posibles sobresueldos desconocidos que pueda cobrar Feijóo, pero este no ha tenido opción a réplica.

Políticas de Estado, institucionales e internacional

"El diálogo y la convivencia dentro de la Constitución" es la apuesta de Sánchez para este bloque, aprovechando para decir que el PP basa su estrategia en "dividir a los españoles": "¿Aquellos que no les votan es no ser españoles?¿Qué van a hacer con nosotros?". Además, ha afeado que no ha permitido la renovación del Consejo General de Poder Judicial.

Feijóo, por su parte, le ha reprochado ser el presidente que "menos ha respetado la Constitución" por haber quitado el delito de sedición.

En este bloque Sánchez ha insistido en los mensajes que quería trasmitir: la importancia de la mejora de la economía, la mejora de la situación en Cataluña y que la corrupción está en el PP. En cuanto al Falcón, ha defendido que los primeros los encargó Felipe González, pero realmente fue Aznar el que compró tres aeronaves de este tipo y fue el último que los adquirió por 76 millones de dólares. "Nosotros usamos el Falcon para defender a Ucrania y Aznar para declarar una guerra ilegal en Irak", ha defendido.

La llegada de los candidatos

Pasados pocos minutos de las 21:00 horas, el presidente del Gobierno llegaba a las instalaciones de Atresmedia acompañado por Óscar López, su director de gabinete, y sin papeles en las manos tras haber preparado el cara a cara durante el fin de semana, por lo que su agenda no ha tenido citas desde el viernes. "Vengo con muchas ganas de debatir, esto es bueno para la democracia y hay muchas cosas que decir. Esto se reduce a si queremos seguir avanzando después de cuatro años muy difíciles o retrocedemos en un túnel oscuro del tiempo que no sé muy bien a dónde nos puede llevar", señalaba antes de entrar al plató, y concluía: "Será un debate intenso, pero con buenas formas". Feijóo, por su parte, sí ha entrado con una carpeta bajo el brazo y destacaba la posibilidad de "cambiar el Gobierno" en las elecciones del 23J.

Las encuestas electorales previas al debate

Tras ocho años sin un cara a cara durante la campaña de unas elecciones generales, ambos candidatos afrontan este debatecon las cuentas hechas y los objetivos claros. A pesar de que los partidos políticos no publican las encuestas que ellos mismos realizan, las de los diferentes medios de comunicación y empresas demoscópicas arrojan una victoria clara por parte del Partido Popular, seguido por el PSOE como segunda fuerza política, aunque existe un claro disenso sobre las posibilidades de pacto a la derecha o izquierda del arco parlamentario para gobernar.

Ya sea con el formato de coalición o de apoyo tras acuerdos en otros términos, la encuesta de 'La Razón' acerca a los de Feijóo a los 150 diputados, que junto con Vox alcanzarían los 180, superando los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta, mientras los socialistas se quedarían por debajo de 100, proyecciones muy similares a las que publican 'ABC' y 'El Mundo'. 'El País', por el contrario, acerca al PP y PSOE, dejándolos a solo 1,7 puntos de distancia, en una situación en la que la derecha no sumaría mayoría absoluta y se podría reeditar un gobierno como el actual. En esta línea, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público la semana pasada, a pesar de que los populares serían la fuerza más votada, su ventaja sobre los socialistas sería solo de dos décimas y la izquierda podría llegar a gobernar.