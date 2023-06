Pedro Sánchez reconoce que "el error más importante" de su Gobierno es la Ley del 'solo sí es sí'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que "el error más importante" que ha cometido durante su Gobierno es la rebaja de las penas a agresores sexuales como consecuencia de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Así lo ha afirmado en una entrevista en 'La Sexta'.

"El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado.

A pesar del error que indica, Sánchez asegura que "nunca" ha tenido sobre la mesa el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero. "No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado.

Sobre las políticas impulsadas por los ministros de Unidad Podemos durante esta legislatura, el presidente del Gobierno ha puesto en valor la "reversión de los recortes en el sistema de dependencia" impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Ha sido una cosa buena", ha afirmado.

Sánchez no ha querido terminar sin advertir de que la entrada de Vox en gobiernos autonómicos puede "gripar" muchas de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. "Evidentemente, tendríamos un problema porque habría administraciones que no podrían poner en marcha todas estas políticas en favor de la igualdad, es decir, que se griparían muchas de estas políticas de igualdad, sin duda alguna", ha avisado.

Propuestas frente las elecciones del 23J

No estamos en campaña, pero los líderes políticos llevan semanas anunciando sus propuestas. Yolanda Díaz ofrece 1.000 euros para quienes no puedan hacer frente a la inflación y señala "y acosta del impuesto de las grandes fortunas de esos que se están forrando en la actualidad hay que hacer un ingreso para la gente que lo está pasando mal".

Su baza electoral es la economía de los hogares. "Estas elecciones van del coste de la vida", asegura.

Alberto Núñez Feijóo se centra en las familias: "No puede nadie en España no tener un hijo o hija por un problema económico". Con propuestas sobre natalidad, conciliación y educación y explica que quiere "aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo que se podrá cobrar desde el quinto mes del embarazo".

Su vicepresidenta Nadia Calviño defendió la gestión económica del gobierno y alerta de las consecuencia de un pacto entre populares y Vox. "Derogar todo lo que se ha hecho hasta ahora supondría un frenazo de estos fondos europeos". Acusa al PP de negacionismo económico.