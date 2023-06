Sánchez y Feijóo ¿se divierten? en 'El Hormiguero'

¿Iban a divertirse o a exponer su programa electoral? Ferraz y Moncloa perfilan todo al detalle para que la campaña sea lo más brillante posible. 'El Hormiguero' ha sido escenario de un acto más de precampaña de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Han expuesto sus ideas pero no han faltado los reproches. Desde que el presidente del Gobierno anunciase la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones, Sánchez y Feijóo se han lanzado duras acusaciones motivadas, entre otras, por la situación económica actual y los acuerdos alcanzados con EH Bildu y Vox, respectivamente, en algunas instituciones.

Ahora, a poco más de 10 días de dar el pistoletazo de salida en la carrera hacia La Moncloa, los líderes políticos comienzan su ronda por los medios de comunicación con el objetivo de hacerse con el voto indeciso de varias circunscripciones en las que el último escaño se decidirá por muy poca diferencia.

En esa ronda, Sánchez y Feijóo han hecho una parada el 'El Hormiguero'. Eran las citas más esperadas de la semana, políticamente hablando. Los candidatos a la presidencia del Gobierno han abordado, entre risas y alguna que otra pregunta incómoda, diferentes cuestiones como el adelanto electoral, la ley trans aprobada por el Congreso hace unos meses o los pactos entre PP y Vox en Extremadura, Baleares o Comunidad Valenciana, donde la formación de Abascal se vio obligada a retirar a su número 1 por sus antecedentes penales.

Pedro Sánchez: "Cometimos un error"

Siete años después de su última entrevista, el socialista volvía a poner un pie en el conocido plató de las hormigas moradas. Lo hacía tras una legislatura marcada por la pandemia, la complicada situación económica derivada de la guerra en Ucrania y los errores de la ley del 'solo sí es sí' que ha excarcelado a cientos de condenados por delitos sexuales.

En este sentido, el presidente del Ejecutivo se 'mojaba'. No echaba balones fuera, asumía en primera persona el error y despejaba las críticas del resto de partidos asegurando que "lo importante" de esta cuestión es que ya "se ha resuelto".

"Asumo toda la responsabilidad. He pedido disculpas, sobre todo a las víctimas de esas agresiones sexuales. Cometimos un error y lo hemos resuelto desde el punto de vista técnico. Teníamos que ver cuál era la evolución de la doctrina de los distintos tribunales (...), pero lo importante es que se ha resuelto un error como este. Creo que la hoja de servicios de este Gobierno en todo lo que representa la igualdad de género, en la lucha contra la violencia de género, es francamente notable", aseguraba tras ser preguntado por Pablo Motos. "¿Que deberíamos de haberlo hecho antes?Sin duda alguna, pero lo hicimos".

Asimismo, Sánchez aprovechaba la entrevista para lanzar un dardo al PP. Por un lado, por los pactos con Vox en algunos territorios en los que la izquierda ha perdido el poder tras el 28M, como Comunidad Valenciana. El líder de los socialistas ha acusado a la dirección de Génova 13 de reforzar a la formación de Santiago Abascal.

"Vox se hace más fuerte conforme el PP asimila y asume la ideología de Vox", espetaba Sánchez, haciendo alusión a cuestiones como la violencia de género, tras las polémicas palabras de Feijóo sobre el "divorcio duro" de Carlos Flores. "Se está cuestionando una conquista que se logró en 2004 con la ley de violencia de género y esto es inaceptable", subrayaba.

Feijóo: "Los españoles no se merecían esta fecha"

En la noche de este miércoles llegaba el turno de Feijóo. El líder de los populares acudía por primera vez al plató de 'El Hormiguero' y bromeaba con Pablo Motos ante una gran expectación mediática. Tuvo la oportunidad de responder al presidente del Gobierno, que 24 horas antes había cargado contra él sentado en la misma silla.

Durante el encuentro televisivo, el expresidente gallego tocaba varios puntos clave en esta precampaña. Uno de ellos, el adelanto electoral a este 23 de julio, cuando los españoles están de nuevo llamados a las urnas en mitad de las vacaciones de verano.

El candidato popular se mostraba tajante. Cargaba contra Sánchez por la convocatoria y recalcaba: "los españoles no se merecían esta fecha".

"¿Cómo les vamos a decir que interrumpan, a entre 10 y 12 millones de españoles que están fuera de sus casas, que interrumpan sus vacaciones y vengan a votar?", preguntaba ante las hormigas tras responder a las acusaciones del presidente de España, que señalaba a Feijóo de haber celebrado unos comicios también en julio: "Nosotros habíamos convocado las elecciones en el mes de febrero, las íbamos a celebrar en el mes de abril y en marzo aparece la pandemia. Hablamos con el Comité Clínico y nos dice que lo mejor es hacerlas en julio".

Otra de las cuestiones a la que Alberto Núñez Feijóo se enfrentaba era a sus pactos y negociaciones con el partido de Santiago Abascal que han provocado revuelo, por ejemplo en la Comunidad Valenciana.

Allí, Carlos Mozón logró desbancar a Ximo Puig y alcanzar la presidencia de la Generalitat con el apoyo de Vox. En el acuerdo de alcanzado entre las dos formaciones políticas, uno de los puntos no pasaba desapercibido. Se pasaba de hablar de violencia machista a "violencia intrafamiliar", una cuestión que el presentador del programa le hacía en directo.

"¿No le parece mucha cesión? Parece un nombre, pero no es tan solo un nombre", afirmaba Pablo Motos ante el candidato a la presidencia, que respondía tajante: "Si en ese documento se dijese que la violencia machista no existe o que hay que derogar la Ley de Violencia Machista de la Comunidad Valenciana me parecería inadmisible. En ese documento no se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica, la violencia que puede ejercerse contra un padre o un abuelo. Por tanto, este acuerdo no está en contra de la Ley de Violencia Machista de la Comunidad Valenciana. El presidente ha dicho que esa ley se va a mantener y no se va a derogar".

Asimismo, el líder del PP marcaba distancias con Vox y mostraba públicamente sus diferencias. "No somos Vox. Yo intentaré gobernar con los votos del PP. La garantía de cambio es votar al PP. Si me votan los suficiente, les garantizo que el gobierno será de mi partido en exclusiva", explicaba. Y añadía: él nunca pactaría con Bildu.

Calentando para el cara a cara

Atresmedia ha recibido la confirmación por parte del Partido Popular de acudir a un debate cara a cara como planteó este Grupo Audiovisual y que ya había sido aceptado por el Partido Socialista. Este evento, uno de los más esperados e intensos de la campaña electoral, se celebrará el próximo 10 de julio y podrá seguirse a través de Antena 3, la Sexta, Onda Cero y sus medios digitales.