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Últimas tormentas en el Mediterráneo, con calor de vuelta al norte

Se van reduciendo los avisos por fuertes tormentas. Hoy están activos en Baleares, litoral de Cataluña, Alicante Murcia y el este de Andalucía. En el resto tenderemos tiempo más tranquilo. Con algunas lluvias en el extremo norte y posibles lloviznas en Ceuta, Melilla y el norte de Canarias. Las temperaturas suben ligeramente, seguirán ascendiendo durante el fin de semana.

Prevision Cesar

Ultimas tormentas en el Mediterráneo, con calor de vuelta al norte. | Antena 3

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César Gonzalo
César Gonzalo
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El temporal en el Mediterráneo empieza a perder fuerza. Entre hoy y mañana dejará sus últimos coletazos, para dejarnos de nuevo tiempo estable y además, en la mitad norte, de nuevo ambiente caluroso. Todo gracias al movimiento de piezas meteorológicas que alejará la bolsa de aire frío en altura de estos días, y recibirá sobre nuestro país a las altas presiones.

Avisos por fuertes tormentas

El riesgo importante se mantiene en el oeste de Mallorca, en Ibiza y en Formentera donde podría acumularse en sólo una hora hasta más de 50 litros/m2. El nivel amarillo se mantendrá en el resto de las Baleares y en el litoral de Cataluña. Avisos que a las 16h se habrán desactivado si no hay novedades. Estarán vigentes hasta las 20h, con nivel amarillo, en Alicante, Región de Murcia, Almería y Granada.

Lluvias más débiles

En el norte de A Coruña, de Lugo, Asturias, Cantabria, norte del País Vasco y de Navarra tendremos lluvias débiles, que tenderán a remitir durante la tarde. Se pueden escapar algunas gotas en el este de Cádiz, Ceuta, Melilla y norte de las islas de mayor relieve de Canarias. En cambio, en el resto del país tendremos tiempo mucho más estable marcado por los cielos abiertos, acompañados del paso de algunas nubes de tipo alto.

En este viernes las temperaturas máximas sufrirán una ligera subida, no será la última de la semana.

Fin de semana

Mañana, aún podría darse algún chubasco fuerte en el norte de Alicante y sur de Valencia. Más débiles podrán continuar en Murcia y Almería. En el resto del litoral Mediterráneo ya no se esperan, aunque quedarán algunas nubes. En cambio, en el Cantábrico regresan los cielos despejados. Todo esto en sábado con una importante de las temperaturas en la mitad norte.

Volverán a subir durante el domingo, en el que el sol regresará al Mediterráneo y continuará en el resto. El calor regresa al norte con máximas de 30º en Burgos, 31º en Pamplona, 34º en Lleida y 35 en Ourense.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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