Equinoccio de otoño 2026 ¿Qué es y cuándo tiene lugar?

El comienzo del otoño en el hemisferio norte está marcado por el momento en que la Tierra pasa por el punto de su órbita en el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. En ese día, la duración del día y la noche prácticamente coinciden. A esta circunstancia se la llama equinoccio de otoño.

De hecho, equinoccio es un término que proviene del latín aequinoctium, cuyo significado literal es noche igual. Haciendo referencia a que durante esa jornada, la claridad del sol y la penumbra nocturna se reparten idénticas proporciones.

¿A qué hora empieza el otoño exactamente?

Cuando la Tierra, en su viaje alrededor del Sol, llega a un punto de su órbita donde el eje no está inclinado ni hacia el Sol ni en contra, sino de lado con respecto a este, tiene lugar el equinoccio y comienza el otoño. En ese momento, los rayos del Sol caen de forma recta sobre el ecuador del planeta y como consecuencia el día y la noche duran prácticamente lo mismo en todo el mundo.

Dado que hay años bisiestos y que la órbita terrestre no se ajusta exactamente a nuestro calendario, el equinoccio no ocurre siempre a la misma hora ni el mismo día.

Este año 2026 el otoño empieza el 23 de septiembre a las 02:07 horas (horario oficial peninsular español).

En ese momento exacto, el centro del Sol cruza el ecuador celeste.

De hecho, la órbita terrestre puede alcanzar el equinoccio que marca el inicio del otoño hasta en cuatro fechas diferentes (que van desde el 21 hasta el 24 de septiembre).

Eso sí, durante todo el siglo XXI, el otoño comenzará en los días 22 o 23 de septiembre (fecha oficial española), siendo su inicio más temprano, con respecto a horario, el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003.

¿Hay exactamente 12 horas de luz diurna en el equinoccio?

Equilux es el término que recoge que un día tiene exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Sin embargo, a pesar de la teoría, el equilux no coincide con el día del equinoccio en todo el mundo. En la Península Ibérica suele suceder uno o dos días más tarde del equinoccio y en las Islas Canarias dos o tres días después.

Esto se debe a que el cálculo se efectúa para el centro del Sol, pero el Sol es un disco, no un punto, así que una vez que el centro del disco está alineado con el horizonte todavía queda luz, incluso cuando ya ha dejado de verse en el horizonte queda algún segundo o algún minuto de luz. De hecho, esta diferencia de minutos o segundos se debe a que no en todos los lugares el horizonte es plano y despejado.

Es decir, hay muchos factores que actúan a la hora de estimar cuándo se inicia y cuándo acaba el día, por lo que resulta sencillo comprender que no tiene que coincidir el equinoccio con el mismo número de horas de luz que de oscuridad.

Otoño 2026: 3 minutos menos cada día

Puesto que en el inicio del otoño la longitud del día se acorta con mayor rapidez, se ha calculado que en la latitud de la Península Ibérica, el Sol sale por las mañanas más de un minuto después que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto antes. Por lo tanto, al inicio del otoño, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte disminuye casi tres minutos cada día.

Esto se debe a que a partir del hito del equinoccio la inclinación del globo terrestre provoca que el hemisferio norte empiece a recibir la radiación solar de forma más oblicua.

De esta forma, el día cede terreno de forma paulatina al avance de las noches. Este fenómeno seguirá así hasta alcanzar el solsticio de invierno, el lunes 21 de diciembre a las 21:50 (hora peninsular española).