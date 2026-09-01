Vota la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

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Vota tu imagen favorita entre la selección de este mes de agosto.

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Este mes nos ha regalado estampas difíciles de olvidar. Hemos vivido un agosto inaudito y memorable, marcado por cielos espectaculares y por uno de los grandes protagonistas del verano: el eclipse, que convirtió el cielo en un espectáculo único.

Gracias a las imágenes compartidas por los participantes podemos viajar a las playas de Los Narejos, Urbanova o Castro Urdiales. También podremos admirar un arcoíris de ensueño en Vigo y unas históricas postales del eclipse, tomadas desde Sant Jordi y Hervés.

Al final de esta noticia, encontrarás todas las imágenes y podrás votar la que más te guste.

¿Cómo puedes participar?

En primer lugar, entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma. Después, revisa todas las candidatas, ya que cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público. En tercer lugar, haz clic en la casilla de la que más te guste para votar.

Cada usuario solo puede elegir una foto. Con tu voto, ayudarás a coronar la imagen que se convierta en el paisaje del mes.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente y tu mirada del cielo se proyecte en nuestra portada!

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