Roberto Brasero: "De nuevo calor en la recta final del verano"

El viernes ha comenzado con un frente marítimo descargando 38 l/m2 en Barcelona y con otro dejando lluvias en el Cantábrico. Pero ambos están ya de retirada y la tarde será más tranquila en estas zonas. Sin embargo todavía pueden repetirse las tormentas fuertes en Baleares y el sureste peninsular. Ya las hemos tenido en Denia y Jávea, en la Marina Alta, y por la tarde se mantienen avisos de nivel amarillo en la provincia de Alicante, región de Murcia, Almería y Granada por la posibilidad de chaparrones de hasta 20 l/m2 en una hora. Menos intensos ya que en días anteriores.

Más sol el fin de semana

El sábado todavía podrán repetirse los chubascos en el sureste de la península, sobre todo a primera porque ya serán menos probables e irán perdiendo intensidad según avance el día. De todas formas, aún se espera algún chaparrón o tormenta intensa este sábado en el sur de la provincia de Valencia, norte de la de Alicante y en las islas de Ibiza y Formentera, sin descartar chubascos en zonas aledañas. El viento de levante soplara con fuerza el estrecho y se esperan algunas lluvias débiles en Ceuta así como en Melilla. En el resto de España será un sábado de cielos despejados tras algunas nieblas matinales en la cordillera Cantábrica y el Alto Ebro.

El domingo se impondrá el sol aunque cobra protagonismo el Levante en Cádiz y el Estrecho, con rachas fuertes o muy fuertes y nubes que podrían dejar algunas gotas en Cádiz y Melilla. Pero en general, muy soleado viene este último fin de semana del verano y con temperaturas en ascenso

Último fin de semana del verano

El próximo miércoles de madrugada comenzará el otoño. Y lo hará con temperaturas más elevadas que las que tenemos ahora ya que irán subiendo progresivamente este mismo fin de semana y a lo largo de la que viene.

El sábado subirán notablemente en la mitad norte. En puntos del sur de Galicia ya se superarán los 32°, al igual que en Extremadura y Andalucía. Ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla superarán los 34°C el sábado.

El domingo continuará el ascenso térmico en la mitad norte peninsular y no habrá cambios en el resto. Se alcanzarán 30° en buena parte del interior de la península, 32ºC en el sur de Galicia y Bajo Ebro, y más de 34ºC en puntos del valle de Miño, como por ejemplo en Ourense, también en la ciudad de Pontevedra, y 34°C también en Extremadura y valle del Guadalquivir. En Canarias, el fin de semana también transcurrirá tranquilo, con vientos alisios y nubes en el norte de las islas, con cielos más despejados en el sur. Las temperaturas en el archipiélago serán suaves y no tan calurosas como al principio de la semana.

Calor en el cambio de estación

Y lo que vemos para la semana que viene es un tiempo anticiclónico y estable, sin apenas precipitaciones en nuestro país. Quizá alguna lluvia débil en el área del Estrecho, donde seguirá soplando el viento de Levante con fuerza.

Y seguirán subiendo las temperaturas. El lunes lo harán en el norte y el martes en el este de la Península. Serán valores ya muy altos para la época del año: encaramos la recta final del verano con 5 y 10°C por encima de las temperaturas normales para estas fechas, incluso más de 10° por encima de lo normal en puntos de la mitad norte. Asi llegará el miércoles, el día del cambio de estación: el otoño se estrenará con calor.