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Aún no se puede bajar la guardia, se mantiene el riesgo de fuertes tormentas en el Mediterráneo

Tras el diluvio de ayer, hoy podrán respirar más tranquilos en Cataluña. Los avisos por fuertes lluvias se concentran en el sureste y aún se mantienen en la Comunidad Valenciana e islas Baleares. Temporal mediterráneo que a partir de la tarde irá perdiendo fuerza. Otra novedad del día es la bajada de las temperaturas que hoy, por fin llega, al sur.

Se mantienen las tormentas en el Mediterráneo

Aún no se puede bajar la guardia, se mantiene el riesgo de fuertes tormentas en el Mediterráneo | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Desde el fatal episodio de la DANA de 2024, no habíamos vuelto a tener tormentas tan intensas, descargando en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Teníamos todos los ingredientes necesarios, para que las nubes crecieran como lo han hecho, de forma explosiva.

Lo que ha marcado la diferencia con el dramático 29 de octubre de hace dos años, ha sido que en esta ocasión no se han quedado estáticas descargando toda su precipitación en el mismo lugar.

Tormentas peligrosas

Aunque las lluvias han perdido fuerza durante las primeras horas del día, aún no se puede bajar la guardia. Los avisos por posibles lluvias torrenciales se mantienen en el sureste, la Comunidad Valenciana, y Baleares.

El nivel naranja el riesgo importante se mantiene en Valencia y Alicante, donde podrán caer en menos de 3 horas más de 120 litros/m2. También está activo en Murcia, Almería, Albacete, Ibiza y Formentera donde podrían caer en solo una hora de 40 a 50 litros/m2 en una hora. En nivel amarillo se mantendrá el resto de las Baleares, sur de Castilla-La Mancha y este de Andalucía.

Durante esta mañana y primeras horas de la tarde es cuando se esperan las lluvias más fuertes, después deberían perder intensidad, aunque no se marcharán del todo.

Menos adverso

En Cataluña tras la activación del aviso rojo ayer, hoy respirarán más tranquilos. Porque los chubascos previstos hoy no tendrán nada que ver con los de este miércoles. Es más no hay avisos activos en la comunidad catalana.

El norte de Galicia, y las comunidades del Cantábrico verán como las nubes van aumentando, incluso podrán dejar algunas lloviznas débiles. También en el norte de Canarias podrán caer algunas gotas, en un día fuerte viento alisio. En el resto tendremos un día de grandes claros, con nubes de tipo alto y viento del norte que se dejará notar.

Descenso térmico

La otra noticia del día es la bajada de las temperaturas, que hoy por fin llega al sur. No pasarán de los 32º en Sevilla, Córdoba y Badajoz. Se quedarán con 26º en Ceuta; y con 28º en Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Palma.

A partir del viernes las máximas, irán recuperándose paulatinamente día a día. A la vez que la posibilidad de fuertes tormentas se irá reduciendo. Para dejar un viernes y sábado en el que aún podremos tener algunos chubascos en el sureste.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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