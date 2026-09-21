Qué día empieza el otoño en 2026

El tiempo vuela. Y sin darnos cuenta el verano se acerca a su fin. Eso solo puede significar una cosa: el otoño está a punto de llegar. Para muchas personas este cambio supone una gran alegría; para otras, no tanto, porque la estación más calurosa se acaba. Los días más largos del año comienzan a dar paso a jornadas con horas de luz más reducidas y las temperaturas empiezan a moderarse, algo de agradecer después de un estío muy caluroso.

¿Cuándo dará comienzo el otoño?

La fecha en la que se inicia el otoño no es siempre la misma. Puede variar entre varios días debido a la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por esto, el primer día de otoño puede ser entre el 21 y el 24 de septiembre. También por este motivo cada año varía la hora oficial en la que comienza la nueva estación.

En este año 2026, el otoño se iniciará de manera oficial el día 23 de septiembre. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, concretamente, a las 02 horas 05 minutos hora oficial peninsular. La estación en la que se caen las hojas y todo se tiñe de tonos marrones y rojizos durará aproximadamente 89 días y 21 horas. Porque el día 21 de diciembre ya será el turno de darle la bienvenida al invierno.

¿A qué se debe el cambio de estación?

El inicio del otoño en el hemisferio norte viene definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. Ese día, la duración del día y la noche prácticamente coinciden, que es lo que conocemos como el equinoccio de otoño. En ese momento exacto, mientras en el hemisferio norte damos el pistoletazo de salida al otoño, en el hemisferio sur empieza la primavera.

Eventos astronómicos otoño 2026 y cambio de hora

Para este otoño de 2026 tenemos que marcar estos eventos astronómicos destacados:

Las lluvias de meteoros de las dracónidas, cuyo máximo se espera hacia 8 de octubre,

Las oriónidas, con máximo hacia el 21 de octubre, las leónidas, con máximo hacia el 17 de noviembre,

Las gemínidas, con máximo hacia el 14 de diciembre.

Además, no podemos olvidar que durante los meses de otoño se produce el cambio de hora hacia el horario de invierno.

Aunque distintas instituciones, tanto estatales como europeas, se habían pronunciado a favor de pararlo, en este 2026 todavía seguimos con ello.

Por eso, el 25 de octubre, a las 3 de la madrugada volveremos a poner nuestros relojes en las 2.