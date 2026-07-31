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Vota la mejor foto del tiempo de julio de 2026

Vota tu imagen favorita entre la selección de este mes de julio.

Las mejores fotos de julio

Las mejores fotos de julio Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Ya tenemos las mejores fotos del tiempo enviadas por nuestros espectadores en julio. Desde postales con el mar como protagonista a amaneceres y atardeceres, así cómo fenómenos atmosféricos como un rayo cayendo sobre el mar en Galicia.

Además, entre las imágenes seleccionadas encontramos un impresionante bosque en Oronoz, en Navarra o una llamativa noche estrellada en Hervás, Extremadura.

Al final de esta noticia, encontrarás todas las imágenes y podrás votar la que más te guste.

¿Cómo puedes participar?

En primer lugar, entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma. Después, revisa todas las candidatas, ya que cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público. En tercer lugar, haz clic en la casilla de la que más te guste para votar.

Cada usuario solo puede elegir una foto. Con tu voto, ayudarás a coronar la imagen que se convierta en el paisaje del mes.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente y tu mirada del cielo se proyecte en nuestra portada!

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