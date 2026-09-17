Roberto Brasero avisa: "Aún quedan tormentas"

Tormentas fuertes, pero menos lluvias

Durante la tarde de este jueves se han sucedido los avisos de nivel naranja en distintas zonas de España, según han ido reactivándose las tormentas como ha sucedido a primera hora de la tarde en el norte de Alicante y luego en el valle del Almanzora y los Vélez en la provincia de Almería o en la zona de Antequera en Málaga. Intensas han sido también las tormentas que han descargado sobre Mallorca: pero todas ellas irán a menos durante las primeras horas de la noche y se irán desactivando la mayoría de estos avisos. Las de ahora son tormentas fuertes y con granizo pero ya con menos cantidad de lluvia que la que cayó anoche en Barcelona o Valencia o durante esta mañana en el Campo de Cartagena: esas lluvias torrenciales ya no se deberían repetir.

Viernes aún con alguna tormenta

Mañana viernes todavía podrán caer tormentas durante algunas horas más en el sureste peninsular y Baleares y aún quedarán nubes por allí durante el sábado pero ya sin las descargas de lluvias y granizo que estamos teniendo. El tiempo se irá calmando durante el fin de semana en esa agitada área mediterránea donde esta próxima madrugada y mañana por la mañana todavía podrá llover en litoral catalán y Baleares y por la tarde de nuevo las tormentas pueden reactivase, como ha ocurrido hoy, en zonas de Murcia, Almería, Granada, Jaén o Alicante. En la costa mediterránea andaluza y Ceuta y Melilla también podrían caer algunas gotas pero sobre todo será por el viento de levante que arrecia este viernes. Por lo demás un frente recorrerá mañana el Cantábrico con lluvias que irán cesando por la tarde y en el resto de España predominará el sol.

Fin de semana más calmado

Para el sábado el sol se irá imponiendo en España salvo en zonas del sureste -Alicante, Murcia, Almería- donde todavía son posibles las lluvias aunque ya deberían ser de carácter débil y no como las de ahora. Las temperaturas no variarán en esta zona y tenderán a subir de nuevo en el resto de España sobre todo en la mitad norte. Y el domingo seguirán subiendo: no serán tan elevadas como la que teníamos al principio de esta semana pero el tiempo aún será cálido y veraniego durante este último fin de semana del verano.