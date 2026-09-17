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Cuándo deja de ser temporada de mosquitos

Después del verano los mosquitos desaparecen, ¿o no?

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Estás sentado tranquilamente en una terraza de vacaciones y, de repente, notas un picor muy intenso en las piernas o los brazos. ¿Te suena? Seguro que los mosquitos han intervenido… Este escenario, tan habitual en verano, no lo es tanto cuando desaparece el calor y la humedad, factores que crean un ambiente ideal para la reproducción de estos insectos.

Los mosquitos son ectotermos, lo que significa que dependen de la temperatura ambiental para regular su actividad. Así que, conociendo estos datos, ¿cuándo dejarán de picar estos insectos? ¡Descúbrelo!

¿Cuándo deja de ser temporada de mosquitos?

La actividad de los mosquitos se intensifica de forma notable entre la primavera y el verano, momentos de mayor humedad y calor. Además, la presencia de agua estancada por lluvias primaverales, ríos, charcos, piscinas, y jardines mal drenados ofrece un hábitat perfecto para que los mosquitos se reproduzcan en grandes cantidades.

Cuando las temperaturas empiezan a descender y el clima comienza a enfriarse, suelen desaparecer, esto es, por septiembre u octubre.

En las regiones más cálidas de España, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Murcia, la actividad de los mosquitos puede comenzar antes y prolongarse más tiempo debido a las condiciones climáticas favorables. En cambio, en zonas más frías del norte, como Galicia, Cantabria, Asturias o el País Vasco, la temporada puede ser algo más corta.

¿Por qué pican los mosquitos?

Los mosquitos nos pican por una razón estrictamente nutricional y reproductiva, básicamente porque necesitan la sangre para desarrollar sus huevos. Más concretamente nos pican las hembras, ya que, aunque se alimentan de azúcares vegetales para obtener energía, también necesitan las proteínas y el hierro de la sangre para madurar sus huevos.

Al picar, la hembra inyecta un poco de su saliva, la cual contiene proteínas que actúan como anticoagulantes y anestésicos locales para que la sangre fluya rápidamente sin que nos demos cuenta de inmediato.

Ante las picaduras de los mosquitos, lo que debes hacer es protegerte siguiendo estos consejos:

  • Usar repelentes: aplicar repelentes en la piel expuesta y en la ropa puede ayudar a mantener a los mosquitos a raya.
  • Instalar mosquiteras: utilizar mosquiteras en ventanas y puertas es una medida muy efectiva para evitar que los mosquitos entren en casa.
  • Eliminar el agua estancada: reducir al máximo los puntos de agua estancada en jardines, terrazas y otros espacios exteriores.
  • Vestirse adecuadamente: usar ropa de manga larga y de colores claros es mejor, ya que los mosquitos se sienten atraídos por los colores oscuros.

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