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Esta es la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

La imagen de la luna llena en Hervás se ha convertido en la foto ganadora de este mes, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

Esta es la imagen ganadora del mes de agosto

Esta es la imagen ganadora del mes de agosto Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
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Ya sabemos cuál es la mejor foto del tiempo del mes de agosto. En esta ocasión, los espectadores se han decantado por una imagen nocturna, pero espectacular: la impresionante luna llena en el municipio extremeño de Hervás.

La fotografía, realizada por Javier Lumeras, se ha impuesto entre las numerosas propuestas recibidas desde distintos puntos de nuestra geografía como Peñafiel, Sant Jordi o Los Narejos. Precisamente, Extremadura cuenta con uno de los mejores cielos peninsulares para observar estrellas y el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta.

En la imagen ganadora de este mes de agosto podemos observar una impresionante luna llena sobre el cielo extremeño. Además, esta fotografía compone una panorámica que transmite silencio y calma en mitad de la noche. La fotografía ganadora refleja perfectamente el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo', donde la meteorología transforma los paisajes cotidianos y los convierte en escenas extraordinarias gracias a la mirada de nuestros espectadores.

¿Te gustaría ser el próximo ganador de 'Las Imágenes de El Tiempo' de Antena 3 Noticias? Participar es sencillo: únete a nuestra comunidad de fotógrafos y comparte con nosotros esas escenas que consigas captar. Cada mes, abrimos una nueva votación para que nuestros espectadores elijan su fotografía favorita. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Resultados de la votación de agosto

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