Esta es la mejor foto del tiempo de junio de 2026

Ya conocemos cuál es la mejor foto del tiempo del mes de junio de 2026. Los espectadores han elegido una imagen espectacular tomada en Llerena (Badajoz, Extremadura), en la que una enorme Luna llena de tonos rojizos se alza sobre el perfil monumental de la localidad. La fotografía ha sido la más votada de las 10 finalistas seleccionadas entre imágenes llegadas de todos los rincones de España.

En la fotografía, la Luna emerge sobre el horizonte perfectamente alineada con la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, uno de los monumentos más emblemáticos de Llerena. El intenso color anaranjado de la Luna, provocado por su baja altura sobre el horizonte, junto con el cielo aún oscuro y la iluminación del casco histórico, convierten la escena en una imagen de enorme belleza y gran impacto visual, donde el patrimonio monumental y la astronomía se funden en una única instantánea.

¿Te gustaría ser el próximo protagonista de 'Las Imágenes de El Tiempo' en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y envíanos, a través de este enlace en la web, esas imágenes especiales que consigas capturar. Solo tendrás que rellenar los datos básicos y subir tu fotografía para que pueda formar parte de la galería mensual.

Cada mes abrimos una votación para que la audiencia elija su foto favorita, construyendo entre todos un recorrido visual por las estaciones y por algunos de los paisajes más espectaculares de nuestra geografía. Anímate a compartir tu mirada, participa en la próxima edición y quién sabe, quizá tu imagen sea la próxima elegida como mejor foto del tiempo del mes.

La votación final